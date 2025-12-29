Tuổi 45 bớt bốc đồng và xốc nổi

- Vì điều gì mà một diễn viên tên tuổi, được yêu thích như Việt Anh bỗng dưng vắng bóng màn ảnh suốt thời gian qua?

1 năm qua, tôi im ắng với phim ảnh. Dẫu tiếc nuối, tôi nghĩ nên có những lựa chọn phù hợp với cảm xúc và định hướng nghề nghiệp bản thân.

Người diễn viên không phải lúc nào cũng cần sôi nổi, ồn ào trên màn ảnh. Tôi cần nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và giữ cho mình khoảng lặng nhất định.

Nhiều người lo sợ việc dừng lại khiến công chúng quên lãng, đánh mất vị trí nghề, riêng tôi nghĩ khác. Tình yêu và sự công nhận của khán giả dành cho nghệ sĩ không dễ dàng mất đi như thế.

Với nghệ thuật, tôi luôn trăn trở làm sao để bản thân mới mẻ, không bị cũ mòn, lặp lại. Sự đầu tư nghiêm túc cho 1 vai diễn vẫn tốt hơn là cứ xuất hiện nhẵn mặt chỉ để khán giả nhớ đến.

NSƯT Việt Anh ngưng đóng phim, tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống.

- Mỗi lần xuất hiện Việt Anh lại gây xôn xao. Tâm thế đón nhận ý kiến khen chê hay lời bàn tán của anh giờ thế nào?

Công chúng quan tâm, có lời nhận xét bình luận về tôi là điều bình thường. Tôi lại cảm thấy vui vì thời gian gần đây ít xuất hiện nhưng khán giả luôn theo dõi, yêu thương.

Vài năm trước, tôi chọn thẩm mỹ bởi xuất phát từ nhu cầu muốn hoàn thiện ngoại hình. Là nghệ sĩ, ai chẳng mong tươm tất trong mắt khán giả.

Tôi không tự tin mình đẹp hay nổi bật nhất. Xưa nay chuyện đẹp xấu luôn tùy thuộc quan niệm của mỗi người. Tôi chỉ luôn cố gắng duy trì, gìn giữ phong độ ngoại hình ở mức ổn định để tự tin làm việc.

- Anh có vẻ trầm tính và điềm đạm hơn, sự thay đổi này xuất phát từ đâu?

Ba năm trở lại đây, đúng là tôi trầm lắng hơn nhiều. Cuộc đời khi trải qua hết mọi chông chênh, biến cố và thành bại buộc con người ta phải thay đổi.

Tôi năm nay 45 tuổi - không già cũng chẳng trẻ song lại chín muồi với 1 người đàn ông. Tôi không cho phép mình bốc đồng hay xốc nổi, năng lượng quá khích như thời trẻ.

Mặt khác, công việc kinh doanh đòi hỏi tôi tư duy nhẹ nhàng, ứng xử chừng mực và có chiều sâu hơn.

Tôi hay nói đùa, sự ngông nghênh, bất cần giờ đây nếu có chỉ còn phảng phất trong vai diễn trên màn ảnh mà thôi.

Việt Anh tận hưởng cuộc sống độc thân, thích gym, đọc sách.

- Cuộc sống của người đàn ông trung niên độc thân như anh có gì thú vị?

Tôi sống lặng lẽ, tận hưởng từng ngày trôi qua. Trước đây còn diễn xuất, tôi luôn chạy đua với thời gian. Giờ tôi muốn bù đắp cho con cái, gia đình nhiều hơn.

Gần đây tôi có thói quen đọc sách. Sở thích xem phim, chăm cây và sách giúp tôi mở mang đầu óc, được “tĩnh” hơn giữa bộn bề cuộc sống.

Cuối ngày, tôi duy trì thói quen tập luyện thể thao. Mỗi tuần tôi tập gym ít nhất 3-4 buổi, kết hợp chơi pickleball… Nhờ thế tôi giữ được năng lượng, sức bền để làm việc. Tuổi này mà không biết chăm sóc sức khỏe sẽ chẳng làm được việc gì.

Luôn nghiêm túc trong tình cảm, khao khát tổ ấm nhỏ

- Chuyện tình cảm của anh có gì mới?

Tôi thay đổi khá nhiều trong tình yêu, trở nên kín đáo, cảm xúc chậm rãi hơn chứ không ào ạt như trước.

Con người ta ở từng giai đoạn sẽ có tâm thế khác nhau. Họ luôn đặt ra tiêu chuẩn hay nguyên tắc riêng, rồi lại phá vỡ chúng ở thời điểm nào đó.

Vài năm trước, tôi từng suy nghĩ chỉ yêu đương, không kết hôn. Lúc này, tôi lại khao khát 1 tổ ấm nhỏ hơn bao giờ hết. Tôi đang thoải mái, vui vẻ trong các mối quan hệ.

Diễn viên mở lòng trong tình yêu, khao khát tổ ấm nhỏ.

- Một thời gian dài người ta luôn gắn mác “đào hoa” cho Việt Anh. Lúc này liệu anh đã thôi rong chơi và suy nghĩ tìm bến đỗ?

Tôi không hiểu mọi người nhận định “Việt Anh đào hoa” là đang nhìn ở góc độ nào. Trước nay tôi quan niệm phải nghiêm túc trong các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Có phải vì ngoại hình và nhân vật tôi đóng trên phim lúc nào luôn có các cô gái vây quanh nên mọi người mặc định thế chăng? Tôi chỉ đào hoa trên phim chứ ngoài đời không thế đâu. (cười)

Cuộc sống mà! Dù nỗ lực đến mấy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Có người may mắn vì tình yêu trọn vẹn, gia đình êm ấm, cũng có người lại không có được phần phước ấy. Tôi chấp nhận, xem đó như sự sắp đặt số phận.

- Anh suy nghĩ thế nào về tổ ấm nhỏ lúc này?

Khi còn trẻ, suy nghĩ trong tôi về 2 chữ “gia đình” chưa đầy đủ. Đi qua mọi thăng trầm, tôi nhận rõ giá trị của nó và trân quý hơn bao giờ hết.

Trong phim Người phán xử, ông trùm Phan Quân của cố NSND Hoàng Dũng có nói 1 câu: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng", tôi luôn thấy nó chuẩn trong mọi hoàn cảnh.

Một người giỏi giang đến mấy mà gia đình không yên ổn, bình yên thì không thể gọi là thành công được.

Giai đoạn này, tôi luôn trân trọng mọi thứ đang có. Tôi cố tạo ra một không gian riêng để bảo vệ và không muốn đánh mất nó để rồi phải nuối tiếc, buồn bã như trước.

Việt Anh thường xuyên xuất hiện cạnh Quỳnh Nga bất chấp tin đồn.

- Dù liên tục phủ nhận, việc anh song hành với Quỳnh Nga khiến khán giả không thôi thắc mắc. Anh giải thích thế nào về mối quan hệ này?

Tôi phải thừa nhận mình và Nga có nhiều sự đồng điệu về ngoại hình, tính cách khi xuất hiện bên nhau. Có thể vì điều này mọi người có thiện cảm để “đẩy thuyền”.

Tôi vui vì điều đó nhưng cả 2 chưa có gì để chia sẻ cả. Bản thân tôi và Nga có vài mục tiêu lớn lao, hoài bão riêng, còn chuyện tình cảm cá nhân không phải ưu tiên số 1 lúc này.

Chúng tôi đang xây dựng sự nghiệp riêng. Khi mọi thứ ổn thỏa, nếu có duyên nợ, tôi chủ động thông báo đến mọi người.

- Anh có ấp ủ gì trước thềm năm 2026?

Năm 2025 của tôi trôi qua bình yên, chẳng có gì đặc biệt và cũng không nhiều biến động. Tôi xem đó là điều may mắn khi ngồi lại tổng kết.

Năm qua, tôi tập trung phát triển công việc kinh doanh ở mảng thực phẩm. Đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi tôi phải dành nhiều thời gian để kiểm soát.

Tôi hy vọng năm 2026 mọi thứ khởi sắc hơn cho tất cả mọi người. Tôi cũng chờ đợi 1 vai diễn mới lạ, gai góc để có màn tái xuất màn ảnh trọn vẹn.

Clip diễn viên Việt Anh trong "Những nẻo đường gần xa"