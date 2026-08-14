Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa chia sẻ về chặng đường phát triển của đất nước, đồng thời nhấn mạnh những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa

Ngày 15/8/2026, Ấn Độ kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập - dấu mốc ghi nhớ “cuộc hẹn với định mệnh” khi đất nước giành lại quyền tự quyết vào năm 1947. Tám thập kỷ qua là hành trình của một quốc gia không ngừng vươn lên, từ một nền kinh tế đang phát triển trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng quan trọng của thế giới.

Năm 2026 cũng là thời điểm Ấn Độ bước vào giai đoạn quan trọng trong tầm nhìn Viksit Bharat (Ấn Độ Phát triển) hướng tới năm 2047, khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập. Trên hành trình đó, Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy cải cách, phát triển công nghệ, mở rộng hội nhập quốc tế và tăng cường quan hệ với các đối tác trên thế giới, trong đó Việt Nam giữ vị trí đặc biệt quan trọng.

Những điểm tương đồng lịch sử tạo nền móng cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng của sự tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Hai dân tộc đều trải qua quá trình đấu tranh giành độc lập trong cùng một thời kỳ: Việt Nam tuyên bố độc lập năm 1945, còn Ấn Độ giành độc lập năm 1947.

Ngay từ những ngày đầu của nền độc lập, hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ và tình cảm hữu nghị sâu sắc. Mối quan hệ giữa hai dân tộc không chỉ được vun đắp bởi những tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn bởi những kết nối văn hóa lâu đời, đặc biệt là ảnh hưởng của Phật giáo và các giao lưu văn minh kéo dài nhiều thế kỷ.

Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị cao, sự chia sẻ lợi ích chiến lược và mong muốn chung về hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chuyến thăm đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng hơn, hướng tới Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường (ECSP).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030.

Những kết quả đạt được thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc chuyển hóa mối quan hệ hữu nghị truyền thống thành những chương trình hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Trên nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, y tế, dược phẩm, văn hóa, giáo dục, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên đã đạt được nhiều tiến triển trong hợp tác văn hóa, tăng cường kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Mumbai, mở rộng trao đổi học thuật thông qua các chương trình nghiên cứu về Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác bảo tồn di sản, trong đó có việc số hóa các văn tự Chăm và thúc đẩy hợp tác tại Khu đền tháp Mỹ Sơn - Di sản Văn hóa thế giới UNESCO.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại song phương, mở rộng tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản, trong đó có nho Ấn Độ và sầu riêng Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai nước cũng chia sẻ quan điểm về việc tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa phương và xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển.

Việt Nam - trụ cột trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ

Trong chính sách “Hành động hướng Đông” (Act East Policy) và tầm nhìn MAHASAGAR của Ấn Độ, Việt Nam luôn được xác định là một đối tác quan trọng.

Sự tương đồng về lợi ích chiến lược đã đưa hai nước ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác đa phương khác.

Việc Việt Nam tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) tiếp tục thể hiện cam kết chung của hai nước trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Tám thập kỷ sau ngày giành độc lập, Ấn Độ đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Những điểm tương đồng trong khát vọng phát triển đang tạo thêm động lực để hai nước chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng tiến bước trên con đường hiện đại hóa.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng của lòng tin, sự tôn trọng và những giá trị chung. Từ những kết nối lịch sử, văn hóa đến hợp tác chiến lược trong hiện tại, hai nước đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện về một tình hữu nghị bền chặt, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực.

Như Thủ tướng Narendra Modi từng nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau phát triển và cùng nhau chiến thắng”.