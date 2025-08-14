Nhân Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 15/8, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Sandeep Arya có bài viết giới thiệu những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Ấn Độ trong hành trình phát triển 79 năm sau Ngày Độc lập, cũng như bảy thập kỷ vun đắp quan hệ hữu nghị bền chặt với Việt Nam, và khẳng định quyết tâm đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ – Việt Nam lên tầm cao mới.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.

Đại sứ viết:

Hôm nay là Ngày Độc lập lần thứ 79 của Ấn Độ. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 75 năm Hiến pháp Ấn Độ. Ấn Độ đang hân hoan kỷ niệm nền chính trị sôi động, tăng trưởng kinh tế vững vàng và phát triển xã hội ngày càng cao của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hai tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP thực của Ấn Độ lên 6,7% cho năm 2025 trong Báo cáo Cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong khi tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp 2,1%. Năm nay, tỷ lệ công suất phát điện từ nguồn năng lượng phi hóa thạch của Ấn Độ đã vượt mốc 50% tổng công suất lắp đặt. 900 triệu người dân Ấn Độ được hưởng hỗ trợ an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế lớn nhất thế giới của Ấn Độ đã bao phủ 580 triệu người.

Tháng trước, Ấn Độ kỷ niệm phi hành gia đầu tiên của mình làm việc tại Trạm Vũ trụ Quốc tế, trong khi Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đang tiến tới sứ mệnh thực hiện chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển vào năm 2027. Ấn Độ ghi nhận số lượng giao dịch số theo thời gian thực mỗi ngày lớn nhất thế giới. Truyền thống và công nghệ song hành tại Ấn Độ, phản ánh trong nền văn hóa và di sản phong phú của đất nước chúng tôi.

Tôi xin chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và sắp tới là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam. Tôi đánh giá cao hành trình phát triển to lớn, tăng trưởng ấn tượng và con đường phát triển đi lên của Việt Nam.

Quỹ đạo phát triển tích cực của Ấn Độ và Việt Nam cộng hưởng với mục tiêu Ấn Độ Phát triển @ 2047 và Tầm nhìn Việt Nam 2045. Chúng tôi mong muốn mối quan hệ đối tác bền vững kéo dài hơn 7 thập kỷ giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào các mục tiêu tương lai của hai nước.

Con người là trung tâm của tình hữu nghị Ấn Độ – Việt Nam

Con người là trung tâm của tình hữu nghị Ấn Độ – Việt Nam, và năm nay là một năm đặc biệt đối với các mối quan hệ do nhân dân hai nước thúc đẩy. Xá lợi Đức Phật thiêng liêng từ Ấn Độ đã thu hút hơn 15% dân số Việt Nam tới chiêm bái chỉ trong vòng một tháng. Ngày Quốc tế Yoga 2025, vào dịp kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Một Trái Đất, Một Sức Khỏe chung” đã được tổ chức tại 43 địa điểm trên khắp Việt Nam trong tháng 6 và tháng 7. Các liên hoan phim Ấn Độ cũng đã diễn ra tại 31 địa điểm ở Việt Nam trong năm nay.

Quan hệ giao lưu nhân dân còn mở rộng qua hơn 200 suất học bổng giáo dục và đào tạo tại Ấn Độ, giai đoạn II của dự án trùng tu di sản thế giới Mỹ Sơn đang diễn ra, kỷ lục mới trong du lịch song phương (hơn 500.000 người Ấn Độ và hơn 54.000 người Việt Nam đã đến thăm hai nước năm ngoái), 7 thành phố của Ấn Độ có đường bay thẳng với 3 thành phố của Việt Nam, buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Bollywood “Love in Vietnam” tại Đà Nẵng vào tháng trước, hoạt động giao lưu hai chiều của các đoàn nghệ thuật, và nhiều hoạt động khác.

Quan hệ thương mại, đầu tư và kinh doanh cũng đang tăng trưởng, với kim ngạch thương mại hằng năm vượt 15 tỷ USD, các doanh nghiệp Ấn Độ đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam và các dự án mới liên tục được xúc tiến. Mười ngày trước, VinFast đã khánh thành nhà máy lắp ráp xe điện tại Ấn Độ, cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng ở ngoài lãnh thỗ Việt Nam. Việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ ký năm 2009 đang được triển khai, hướng tới một cơ chế thân thiện và thuận tiện hơn cho việc thúc đẩy thương mại.

Hợp tác quốc phòng và an ninh là một khía cạnh quan trọng khác của quan hệ song phương. Các hoạt động đào tạo, tập trận thường niên, đối thoại giữa các sĩ quan quân đội, thăm tàu, đối thoại chính sách và các dự án hợp tác đang vun đắp mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ. Đối thoại An ninh thường niên vào tám tháng trước đã xác định thêm các lĩnh vực hợp tác mới giữa các cơ quan an ninh của hai nước.

Kế hoạch Hành động thực hiện Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024 – 2028, được hai Bộ trưởng Ngoại giao ký kết năm ngoái trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Việt Nam tới Ấn Độ đang định hướng hợp tác song phương. Tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thống nhất mở rộng hợp tác song phương.

Tham vấn Chính trị lần thứ 13 và Đối thoại Chiến lược lần thứ 10 ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào tháng 6 năm nay đã rà soát tiến triển quan hệ đối tác. Các cuộc trao đổi song phương ở cấp chính phủ, quốc hội, đảng, địa phương, doanh nghiệp, hội hữu nghị, đoàn thanh niên, trường đại học, học giả, v.v. đã làm phong phú thêm mối quan hệ giữa hai nước. Hai nước liên tục tìm kiếm những cách thức mới để tăng cường quan hệ song phương; công nghệ và ứng dụng số là những lĩnh vực ưu tiên mới.

Việc phối hợp trong các tổ chức quốc tế, cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực là một khía cạnh khác trong quan hệ đối tác Ấn Độ – Việt Nam. Tháng trước, Ấn Độ đã đệ trình bản sửa đổi và thúc đẩy thành công việc ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vào danh mục Di sản Thế giới của UNESCO. Hai nước cũng trao đổi quan điểm về các diễn biến quốc tế và cùng chung lập trường trong nhiều vấn đề, bao gồm những ưu tiên của các nước Phương Nam.

Tôi tin tưởng rằng việc củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ – Việt Nam sẽ đạt những tầm cao mới trong những năm tới, khi hai nước cùng tiến bước với sự tập trung và quyết tâm cao.