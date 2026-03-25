Theo báo cáo của Phòng Thương mại Trung Quốc, trong năm 2025, Trung Quốc đã xuất khẩu 801.000 tấn nho tươi, thu về 1,03 tỷ USD. So với năm trước đó, xuất khẩu loại trái cây này của Trung Quốc chỉ tăng 11,5% về giá trị, nhưng lại tăng tới 35% về sản lượng.

Báo cáo cũng chỉ rõ, kim ngạch xuất khẩu nho sang Việt Nam đạt 220 triệu USD, chiếm 21,35% tổng giá trị xuất khẩu loại trái cây này của Trung Quốc trong năm 2025. Theo đó, Việt Nam trở thành khách hàng lớn nhất mua nho Trung Quốc, bất chấp giá trị xuất khẩu giảm 17% so với năm 2024.

Indonesia đứng thứ hai về nhập khẩu nho Trung Quốc, với kim ngạch 150 triệu USD, tăng 17%. Xếp ngay sau là Thái Lan, đạt 140 triệu USD, giảm 28%.

Bán nho sang Việt Nam, Trung Quốc thu về 220 triệu USD trong năm 2025. Ảnh: TH

Ngoài ra, thị trường xuất khẩu nho Trung Quốc còn có Kyrgyzstan, đạt 110 triệu USD; Philippines đạt 90 triệu USD, Nga đạt 80 triệu USD, Bangladesh và Malaysia lần lượt đạt 60 triệu USD và 50 triệu USD...

Thống kê của Cục Hải quan, trong năm vừa qua, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi gần 1,02 tỷ USD để nhập khẩu các loại rau quả từ thị trường Trung Quốc.

Từ các dữ liệu trên có thể thấy nho là một trong những loại trái cây chủ lực được nhập về Việt Nam, chiếm tới 21,57% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc.

Trên thị trường, nho Trung Quốc được giới kinh doanh nhập khẩu về bán quanh năm. Thời điểm rộ vụ, tại chợ Việt có đến hàng chục loại nho Trung Quốc khác nhau, từ dòng cao cấp vài trăm nghìn mỗi cân đến hàng giá rẻ chỉ 20.000-30.000 đồng/kg.

Ở thời điểm hiện tại, nho sữa Trung Quốc được bày bán la liệt khắp các chợ với giá chỉ 40.000-50.000 đồng/kg, đồng thời trở thành loại nho nhập khẩu có giá rẻ nhất thị trường.