Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp và làm việc với đoàn Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy.

Tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, hai bên nhất trí rằng Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh tạo ra một nền tảng lâu dài nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trong cả khu vực công và tư.

Hai bên kỳ vọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế biển, tăng cường nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và triển khai các dự án mang lại kết quả cụ thể, bền vững. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để chuyển hóa khuôn khổ hợp tác thành các hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng bền vững, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, tiến triển trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa các nước EFTA và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố quan hệ thương mại và đầu tư, bổ trợ cho Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Ngoại giao Na Uy ký kết “Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Na Uy”. Ảnh: A.N

Đối tác Chiến lược Xanh được xây dựng trên nhận thức chung về yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quản lý tài nguyên bền vững.

Hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên mà hai nước cùng có lợi ích chung và kinh nghiệm bổ trợ lẫn nhau, bao gồm khí hậu và môi trường, kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp bền vững, nuôi trồng và khai thác thủy sản, các giải pháp hàng hải xanh cũng như kinh tế biển bền vững.

Những lĩnh vực này góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tạo giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đồng thời, các nội dung hợp tác phản ánh ưu tiên của Việt Nam về tăng trưởng xanh và phát huy vai trò dẫn dắt toàn cầu của Na Uy trong hành động khí hậu và quản trị đại dương.

Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh, các hoạt động hợp tác sẽ bao gồm nâng cao năng lực, xây dựng thể chế, chia sẻ tri thức và triển khai hợp tác chung. Trọng tâm chính sẽ là các giải pháp tích hợp, gắn kết mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh diễn ra hiệu quả và bao trùm.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh nhấn mạnh khu vực tư nhân là động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi bền vững. Hai bên hướng tới thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ hơn, khuyến khích đầu tư xanh, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam xác định tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn là những ưu tiên hàng đầu, trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò động lực chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Na Uy tại mỗi nước, thúc đẩy hợp tác với các đối tác Na Uy chia sẻ kinh nghiệm và hoàn thiện các chính sách đồng bộ nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trên tất cả các lĩnh vực do Bộ trực tiếp phụ trách".

Theo ông Thành, bản ghi nhớ thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu về khí hậu và môi trường. Quan hệ đối tác này sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó hỗ trợ phát triển bền vững.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, bà Ragnhild Sjoner Syrstad, cũng kỳ vọng, biên bản ghi nhớ sẽ mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế biển, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.