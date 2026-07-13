Ngay từ những trận đấu đầu tiên của vòng bảng, các lớp tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy quyết tâm chinh phục ngôi vô địch khi liên tục vượt qua các đối thủ để giành lợi thế. Đội tuyển càng thi đấu càng ổn định, từng bước tiến sâu vào vòng đấu quyết định trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm khán giả tại Cung Điền kinh Mỹ Đình.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam bước vào giải đấu với quyết tâm cao

Vào vòng chung kết, sức nóng của giải đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi các đội bước vào cuộc cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất. Các tuyển thủ Việt Nam, VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương), VN_Ngocquy (Nguyễn Ngọc Quý) ở nội dung Đôi Nam Nữ đã có những màn trình diễn nổi bật, đem về thành tích á quân, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Esports Audition Việt Nam.

Audition Việt Nam giành ngôi Á quân nội dung Đôi Nam Nữ sau hai ngày tranh tài

Tại giải đấu lần này, đại diện nhà phát hành Indonesia đã có màn thi đấu thuyết phục khi giành chức vô địch Đơn Nam, Đơn Nữ và Đôi Nam - Nữ. Bên cạnh đó, các đội tuyển đến từ Thái Lan và Philippines cũng để lại nhiều dấu ấn với những màn trình diễn chất lượng, góp phần tạo nên một mùa giải giàu tính cạnh tranh và hấp dẫn đến những trận đấu cuối cùng.

Những màn rượt đuổi điểm số kịch tính mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn

Khoảnh khắc Việt Nam được xướng tên cho ngôi vị á quân đã khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam tại Audition Grand Esports 2026. Không chỉ là thành tích đáng ghi nhận sau nhiều tháng chuẩn bị, kết quả này còn phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ trước những đối thủ giàu kinh nghiệm trong khu vực. Tuy không giành được vị trí ngôi vương cao nhất nhưng đội tuyển Audition VTC đã mang hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Audition Việt Nam ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trên sân chơi quốc tế

Bên cạnh các trận đấu hấp dẫn, Audition Grand Esports 2026 còn để lại dấu ấn với công tác tổ chức đồng bộ từ khu vực thi đấu, hệ thống kỹ thuật, sân khấu đến các hoạt động dành cho cộng đồng người hâm mộ. Đông đảo khán giả đã có mặt tại Cung Điền kinh Mỹ Đình để theo dõi và cổ vũ, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Khán đài Cung Điền kinh Mỹ Đình liên tục bùng nổ với tiếng hò reo và những màn cổ vũ sôi động

Audition Grand Esports 2026 là một trong những nội dung thi đấu thuộc Esports Grand Championship 2026 (EGC 2026), giải thể thao điện tử quốc tế được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Giải đấu có sự tham gia của các đại diện nhà phát hành Audition tại các quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Bắc (Trung Hoa), Philippines và Thái Lan.

Việc Việt Nam lần đầu đăng cai nội dung thi đấu quốc tế của Audition không chỉ mở rộng cơ hội giao lưu giữa các nhà phát hành Audition trong khu vực mà còn đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trên hành trình 20 năm phát triển của Audition tại Việt Nam.

Độc giả có thể theo dõi fanpage Audition Esports Việt Nam để cập nhật đầy đủ kết quả, hình ảnh và những khoảnh khắc đáng nhớ của Audition Grand Esports 2026: https://www.facebook.com/audition.esportsvn