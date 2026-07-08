Với lợi thế bổ trợ lẫn nhau về công nghệ, thị trường và nhu cầu tiêu dùng, hai quốc gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Ý tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ý tiếp tục tăng trưởng tích cực. Cùng với việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), hai nước đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác.

Theo bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại Ý, Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất ASEAN nhờ tăng trưởng kinh tế cao, tầng lớp trung lưu mở rộng, vị trí chiến lược và mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp Ý lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư.

Hình ảnh từ sự kiện Triển lãm trải nghiệm đồ uống cao cấp tại Việt Nam 2026

Sự quan tâm của doanh nghiệp Ý không chỉ tập trung ở các ngành truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển bền vững như công nghệ chế biến thực phẩm, giải pháp đóng gói, máy móc công nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, các mặt hàng tiêu dùng cao cấp như thực phẩm, rượu vang, nội thất và thương hiệu xa xỉ cũng được đánh giá còn nhiều tiềm năng nhờ tầng lớp trung lưu và người tiêu dùng có thu nhập cao tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Theo bà Ilaria Piccinni, doanh nghiệp Ý không cạnh tranh bằng chi phí thấp mà bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên môn kỹ thuật cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại của Việt Nam.

Các thương hiệu “Made in Italy” tăng vị thế trên thị trường Việt Nam và toàn cầu

Đánh giá về sức cạnh tranh của doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống Ý trên thị trường quốc tế, đại diện Thương vụ Ý (ITA) cho rằng thành công của các doanh nghiệp này đến từ sự kết hợp giữa truyền thống, chất lượng, đổi mới và khả năng thích ứng với xu hướng tiêu dùng.

Bên cạnh việc gìn giữ giá trị "Made in Italy", các doanh nghiệp Ý đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, nâng cao truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy phát triển bền vững. Hệ thống sản xuất đa dạng cũng giúp đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng với các dòng sản phẩm chất lượng cao.

Đặc biệt, việc UNESCO ghi danh ẩm thực Ý vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cuối năm 2025 tiếp tục nâng cao giá trị và bản sắc của thực phẩm Ý trên thị trường quốc tế.

Theo Tùy viên Thương mại Ý, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến chất lượng, tính truyền thống và giá trị văn hóa của sản phẩm, tạo cơ hội để thực phẩm, đồ uống cao cấp của Ý mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, ITA triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như cung cấp thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, kết nối doanh nghiệp, tổ chức các chương trình giao thương B2B, đoàn doanh nghiệp và gian hàng quốc gia tại các hội chợ, đồng thời hỗ trợ nhà nhập khẩu Việt Nam tìm kiếm đối tác và phát triển hợp tác lâu dài.

Một trong những hoạt động nổi bật là việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp và nhà nhập khẩu Việt Nam tham quan các hội chợ thương mại lớn tại Ý trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống như Tuttofood hay Vinitaly. Những chương trình này góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu và thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh doanh.

Song song đó, ITA cũng chú trọng các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho giới trẻ và đội ngũ chuyên gia thông qua nhiều khóa học được tổ chức tại Ý và ở nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi, sự bổ trợ giữa công nghệ, kinh nghiệm của Ý với nhu cầu phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Những lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, công nghệ chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, giải pháp môi trường, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng chất lượng cao được kỳ vọng sẽ trở thành những trụ cột hợp tác mới giữa hai quốc gia.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp cùng sự hỗ trợ từ EVFTA, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ý được kỳ vọng sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới.

Bích Đào