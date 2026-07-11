Từ "điểm bán" đến "hệ sinh thái" đa tầng

Nhiều năm qua, Xe điện Việt Thanh không chọn cách phát triển manh mún mà tập trung vào chiến lược dài hạn: xây dựng một hệ thống chuỗi cửa hàng quy mô với hơn 30 chi nhánh tại các khu vực kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và TP.HCM. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất của đơn vị này không chỉ nằm ở số lượng cửa hàng mà là khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Hệ sinh thái của Việt Thanh bao phủ hầu khắp danh mục sản phẩm từ xe đạp điện, xe máy điện, mô tô điện đến các dòng xe máy dưới 50cc. Sự đa dạng này giúp giải quyết thành công bài toán tìm kiếm phương tiện phù hợp với mọi độ tuổi – từ học sinh, sinh viên cần sự nhỏ gọn, an toàn, đến người đi làm, người lớn tuổi cần sự bền bỉ, tiết kiệm.

Đối tác chiến lược của những "gã khổng lồ"

Yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của Xe điện Việt Thanh chính là mối quan hệ đối tác chiến lược với những tên tuổi thương hiệu xe đầu ngành. Hiện nay, Việt Thanh là cái tên uy tín hàng đầu trong danh mục đối tác phân phối của các hãng xe danh tiếng như VinFast, YADEA, Dat Bike, Espero, Kymco, SYM...

Việc trở thành đối tác chiến lược không đơn thuần là việc ký kết hợp đồng phân phối. Đối với các nhà sản xuất lớn, Xe điện Việt Thanh đóng vai trò là "cánh tay nối dài" đưa sản phẩm chính hãng tới tay người tiêu dùng cuối cùng một cách minh bạch và chuẩn hóa. Ngược lại, đối với khách hàng, sự hợp tác này mang lại "đặc quyền" tiếp cận công nghệ mới nhất, sản phẩm chính hãng với mức giá niêm yết và chính sách bảo hành, kiểm định nghiêm ngặt theo đúng quy chuẩn từ nhà máy.

Tiên phong chuẩn hóa trải nghiệm mua sắm

Khách hàng hiện đại không chỉ mua một chiếc xe, họ mua sự tiện lợi và trải nghiệm dịch vụ. Tại bất kỳ showroom nào thuộc hệ thống Việt Thanh, khách hàng đều được hưởng một quy trình tư vấn và chăm sóc đồng bộ. Thay vì phải mất thời gian tham khảo qua nhiều cửa hàng khác nhau để so sánh thông số, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, đối chiếu các mẫu xe từ nhiều thương hiệu ngay trên cùng một điểm bán.

Sự chuyên nghiệp trong hệ thống của Việt Thanh còn thể hiện ở việc chú trọng dịch vụ hậu mãi. Với hệ thống xưởng dịch vụ và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, đơn vị này giải quyết triệt để vấn đề mà người dùng xe điện lo lắng nhất: bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện chính hãng. Đặc biệt, chính sách cứu hộ tận nơi trong bán kính 15km quanh hệ thống chi nhánh đã tạo nên một "tấm lá chắn" an tâm tuyệt đối, giúp khách hàng xóa bỏ nỗi lo hỏng hóc dọc đường.

Tầm nhìn về thị trường giao thông xanh bền vững

Sự phát triển của Xe điện Việt Thanh không nằm ngoài dòng chảy của xu hướng "xanh hóa" phương tiện tại Việt Nam. Không chỉ mang đến sản phẩm, đơn vị này còn thường xuyên thực hiện các chương trình trợ giá trực tiếp – điển hình là mức hỗ trợ lên tới 2,5 triệu đồng mỗi xe – để giảm bớt rào cản tài chính cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc cung cấp miễn phí dịch vụ sạc xe và rửa xe tại tất cả các showroom cho thấy tư duy phục vụ khách hàng chu đáo. Đây không chỉ là những tiện ích gia tăng, mà là sự khẳng định về một hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm.

Với nền tảng là danh mục sản phẩm đa dạng, minh bạch cùng hạ tầng dịch vụ chuyên nghiệp, Xe điện Việt Thanh không chỉ là một nhà bán lẻ, mà đã trở thành bệ phóng cho sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam, mang đến giải pháp di chuyển bền vững cho hàng triệu gia đình Việt.

(Nguồn: Xe điện Việt Thanh)