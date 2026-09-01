Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 797

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) vừa được Tổ chức Underwriters Laboratories (UL – Hoa Kỳ) cấp chứng nhận UL Listed cho dòng sản phẩm ống thép luồn dây điện trơn EMT, đạt tiêu chuẩn UL 797 (mã số E555653) và ANSI C80.3.

Đây là cột mốc đưa ống EMT nội địa của Vietconduit trở thành sản phẩm đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí kỹ thuật của NEC Article 358 (National Electrical Code – NFPA 70), đồng thời giải quyết ba bài toán mà nhà thầu cơ điện (M&E) tại Việt Nam đang đối mặt: an toàn phòng cháy chữa cháy, thủ tục pháp lý nghiệm thu và chi phí vật tư.

Vì sao cần một tiêu chuẩn Mỹ khắt khe như UL 797?

Để đạt được tiêu chuẩn Mỹ UL Listed - UL 797, dòng ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit phải trải qua các yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt từ độ bền, khả năng chống ăn mòn cho đến đặc tính không bốc cháy hay sinh khí độc ở nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, việc đạt chứng nhận UL 797 (Mã số E555653, tra cứu minh bạch trên hệ thống toàn cầu UL Product iQ®), giúp ống EMT Vietconduit đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn vật tư khắt khe, sẵn sàng cho việc thi công và lắp đặt theo quy chuẩn NEC Article 358 (National Electrical Code – NFPA 70) của Hoa Kỳ.

Giấy chứng nhận UL 797 (Số chứng nhận E555653) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit

Được làm từ thép carbon chất lượng cao, ống EMT Vietconduit vừa đáp ứng khả năng chống cháy lan, vừa sở hữu độ bền cơ học cao, chống ăn mòn và ngăn ngừa hiệu quả sự phá hoại của chuột hay côn trùng. Hệ thống này hoạt động như một 'lớp giáp thép' kiên cố, giúp khoanh vùng triệt để sự cố chập mạch ngay từ bên trong và ngăn tia lửa điện lây lan ra ngoài.

Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý trong nghiệm thu công trình

Theo Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD, mọi vật liệu xây dựng đưa vào công trình đều phải có đầy đủ hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy khi nghiệm thu. Trước đây, để có vật tư đạt chuẩn UL, nhiều nhà thầu buộc phải nhập khẩu ống EMT, kéo theo rủi ro chậm tiến độ do thời gian vận chuyển, thủ tục hải quan và chi phí đội lên do thuế nhập khẩu.

Với việc ống EMT Vietconduit đồng thời đáp ứng chuẩn UL 797 (Mỹ), hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD trong nước, nhà thầu có thể chủ động nguồn cung ngay tại Việt Nam mà vẫn đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý để làm việc với tư vấn giám sát, rút ngắn đáng kể thời gian kiểm định đầu vào và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Lợi ích thi công và bài toán chi phí

Ngoài yếu tố an toàn và pháp lý, ống EMT còn được nhà thầu ưa chuộng nhờ thiết kế thành ống mỏng, trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với các dòng ống ren dày RSC hay ống IMC đạt UL Listed - UL 1242 của Vietconduit. Đội ngũ thi công có thể uốn cong ống ngay tại công trường bằng dụng cụ cầm tay, không cần máy móc chuyên dụng phức tạp, giúp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt và tiết kiệm thời gian nhân công.

Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit. Ảnh: Vietconduit

Việc chủ động sản xuất sản phẩm trong nước cũng giúp Vietconduit loại bỏ chi phí thuế nhập khẩu và các khâu trung gian, cung cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế với mức giá cạnh tranh hơn hàng nhập khẩu cùng phân khúc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp tối ưu tổng chi phí vật tư cho các dự án quy mô lớn.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Bên cạnh dòng ống EMT, Vietconduit cũng phát triển hệ sinh thái vật tư M&E đồng bộ gồm ống ruột gà lõi thép, thanh chống đa năng Unistrut, máng cáp dạng lưới và các phụ kiện kết nối đi kèm, giúp nhà thầu quản lý vật tư tập trung, đảm bảo tính đồng bộ và tương thích cho toàn hệ thống điện của công trình.

Dấu ấn tại các dự án lớn

Nhờ năng lực làm chủ công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm mang thương hiệu "Made in Vietnam" của Vietconduit đã có mặt tại nhiều dự án công nghiệp và thương mại quy mô lớn trên cả nước, như Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt Phú Quốc, Nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai), Nhà máy bia Carlsberg (Huế), Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông và Nhà máy linh kiện điện tử Jabil.

Việc đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và quy chuẩn trong nước không chỉ củng cố vị thế của Vietconduit trong chuỗi cung ứng vật tư cơ điện, mà còn góp phần vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Công ty Cổ phần Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công Nghiệp Cơ Khí Ô tô TP. HCM, Xã Phú Hòa Đông, TP. HCM Website: www.vietconduit.com Điện thoại: (028) 2224 3339 Email: kinhdoanh@vietconduit.com

(Nguồn: Công ty Cổ phần Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam)