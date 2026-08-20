Đường bay TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) phục vụ hành khách với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 18h15 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Bandaranaike (Colombo) lúc 21h50 (giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Colombo lúc 23h00 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TP.HCM lúc 05h55 (giờ địa phương) ngày hôm sau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay TP.HCM - Colombo của Vietjet.

Ông Ruwan Ranasinghe - Thứ trưởng Bộ Du lịch Sri Lanka phát biểu chúc mừng tại sự kiện

Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá “viên ngọc Ấn Độ Dương” Sri Lanka, nơi nổi tiếng với bãi biển nhiệt đới quyến rũ, đồi chè xanh mướt, kho tàng di sản lâu đời và hệ sinh thái đa dạng. Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam.

Đường bay mới không chỉ rút ngắn hành trình giữa Việt Nam và Sri Lanka mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá những nét đặc sắc của mỗi điểm đến, đồng thời thuận tiện nối chuyến trên mạng bay rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương, Australia và xa hơn của Vietjet.

Chuyến bay của Vietjet được chào đón bằng nghi thức vòi rồng tại Colombo - Sri Lanka.

Hành khách trên chuyến bay đầu tiên kết nối TP.HCM và Colombo của Vietjet.

Lãnh đạo Vietjet tặng hoa và chào đón hành khách trên chuyến bay khai trương.

Lựa chọn Vietjet, hành khách được trải nghiệm hành trình bay hiện đại cùng đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm và thưởng thức thực đơn các món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

(Nguồn: Vietjet)