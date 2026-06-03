Lễ công bố diễn ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines.

Vietjet công bố đường bay mới TP.HCM - Cebu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines

Dự kiến khai thác từ ngày 11/12/2026 với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, đường bay TP.HCM - Cebu sẽ giúp Vietjet tăng gấp đôi năng lực khai thác trên mạng bay Việt Nam - Philippines. Tiếp nối thành công của đường bay TP.HCM - Manila ra mắt cuối năm 2025, đường bay mới mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương.

Là đô thị lâu đời nhất và từng là thủ đô đầu tiên của Philippines, Cebu hiện là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của quốc gia này. Thành phố nổi tiếng với di sản văn hóa - lịch sử đặc sắc, các khu nghỉ dưỡng biển đảo đẳng cấp và là cửa ngõ đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Bohol, Boracay và Palawan.

Trong khi đó, TP.HCM giữ vai trò đầu tàu kinh tế của Việt Nam và là trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng. Thông qua mạng bay rộng khắp của Vietjet, hành khách từ TP.HCM có thể dễ dàng kết nối tới nhiều điểm đến tại Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Kazakhstan và CH Czech.

Sự phát triển mạnh mẽ của kết nối hàng không đang góp phần thúc đẩy các dòng chảy kinh tế giữa Việt Nam và Philippines.

Vietjet công bố đường bay mới TP.HCM - Cebu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines

Từ năm 2019 đến nay, Vietjet đã khai thác 5 đường bay giữa hai nước, kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với các điểm đến hàng đầu Philippines như Manila, Davao và Cebu. Các đường bay này đóng góp vào sự phát triển du lịch, thương mại, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân giữa hai trong số những nền kinh tế sôi động nhất Đông Nam Á.

Đường bay TP.HCM - Cebu sẽ không chỉ là tuyến giao thông mới giữa hai thành phố mà còn là nhịp cầu chiến lược kết nối hai cộng đồng doanh nghiệp năng động, hai thị trường giàu tiềm năng và hai nền văn hóa giàu bản sắc.

Với đội ngũ hơn 100 nhân sự người Philippines - từ các phi công, kỹ sư, tiếp viên đến cán bộ quản lý - đang đồng hành cùng Vietjet tại thị trường, hãng sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng mạng bay, bổ sung các điểm đến hấp dẫn khác của Philippines trong thời gian tới, củng cố kết nối chiến lược giữa Việt Nam và Philippines cũng như trong ASEAN.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, Top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

(Nguồn: Vietjet)