Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.535 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (12/7), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 16.835.595.500 đồng (hơn 16,8 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot này chứa dãy số may mắn 06 - 09 - 11 - 17 - 35 - 44.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,68 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên.

Vietlott tìm được tấm vé trúng độc đắc hơn 16,8 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 15 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay lần thứ 1.535 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, bên cạnh giải Jackpot trị giá hơn 16,8 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 29 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.301 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 20.527 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Tối qua (11/7), Vietlott cũng tìm được 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 102,8 tỷ đồng và 1 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 4,6 tỷ đồng ở sản phẩm Power 6/55. Vietlott cho hay khách hàng trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 vào tối qua đều sống tại tỉnh Bắc Ninh.