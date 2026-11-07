Vietlott vừa tìm được 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc Jackpot 1 với tổng trị giá hơn 45 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 vào kỳ quay diễn ra vào tối nay.

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.421 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (7/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 45.273.494.100 đồng (gần 45,3 tỷ đồng).

Đáng chú ý, có 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc này. Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 05 - 19 - 20 - 26 - 44 - 53.

Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc Jackpot 1 hơn 45 tỷ đồng.

Cặp số vàng để xác định giải độc đắc Jackpot 2 trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.421 của loại hình xổ số Power 6/55 vào hôm nay là 39. Song chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 45 tỷ đồng vào hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 1 vào hôm nay nhận về là gần 20,4 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 1 với tổng trị giá hơn 45 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.421 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 15 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.022 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 21.260 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.