Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott trong kỳ quay vào tối qua được bán ra ở tỉnh An Giang.

Kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.415 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra vào tối qua (24/10) đã tìm ra chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng.

Tấm vé số trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số Power 6/55 vào hôm qua có dãy số 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50. Giải thưởng này đã được tích lũy trong hơn hai tháng qua.

Theo thông tin từ Vietlott, vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng nói trên được bán ra tại một điểm bán hàng ở tỉnh An Giang.

Vé số trúng độc đắc Vietlott gần 200 tỷ được bán ra ở An Giang.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc gần 200 tỷ đồng nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp gần 20 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của tỉnh An Giang.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot sẽ nhận về khoản tiền gần 180 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot ở sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng 1.571. Một phụ nữ ở An Giang cũng đã trúng giải độc đắc Vietlott trị giá gần 200 tỷ đồng này.