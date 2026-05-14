Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 639 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay (14/5), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 15.180.541.000 đồng (gần 15,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 639 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 02 - 19 - 25 - 26 - 34 và số đặc biệt là 05.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 15,2 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 13,7 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá gần 15,2 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 639 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 1 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 25 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 170 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 572 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 4.832 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 34.569 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.