Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 vào kỳ quay tối nay.

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.426 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (19/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 42.887.095.500 đồng (gần 43 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 3.212.842.500 đồng (hơn 3,2 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng độc đắc hơn 3,2 tỷ đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.426 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 13 - 21 - 23 - 38 - 43 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 16.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 03 - 13 - 21 - 23 - 38 - 43. Hai tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 hôm nay trùng 5 trong 6 số trên và số 16.

Theo quy định, 2 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 1,4 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.426 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng nói trên, Vietlott còn tìm thấy 22 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.216 vé trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.984 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.