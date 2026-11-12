Vietlott vừa tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 tại kỳ quay diễn ra vào tối nay.

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (12/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 35.115.629.250 đồng (hơn 35 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 6.502.722.350 đồng (hơn 6,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra hôm nay là 17 - 25 - 33 - 34 - 35 - 36 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 48.

Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng độc đắc hơn 6,5 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 17 - 25 - 33 - 34 - 35 - 36. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 48.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 5,85 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,5 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.423 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 11 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 668 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 15.045 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.