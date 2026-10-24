Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55 ngày 24/10, Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.415 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (24/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số trúng giải thưởng Jackpot 1 trị giá 199.984.640.250đồng (gần 200 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 53.

Kết quả quay số mở thưởng Power 6/55 ngày 24/10 của Vietlott.

Cũng trong kỳ quay hôm nay, hệ thống của Vietlott đã xác định giá trị giải Jackpot 2 trị giá 4.237.264.200 đồng (hơn 4,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chưa có người chơi nào trúng giải Jackpot 2 này.

Tấm vé trúng giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.

Theo đó, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 20 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 1 nhận về là gần 180 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 200 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 24 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.818 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 43.703 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.