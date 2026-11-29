Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc trị giá gần 8,5 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 ở kỳ quay diễn ra vào chiều nay.

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.037 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay (29/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 tấm vé đã trúng giải độc đắc trị giá 8.459.917.500 đồng (gần 8,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.037 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay là 08 - 13 - 15 - 16 - 34 và số đặc biệt là 04.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 trị giá gần 8,5 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là hơn 7,6 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá gần 8,5 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.037 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay, Vietlott còn tìm được 4 vé trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 59 khách hàng trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 157 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 1.832 khách hàng trúng giải năm trị giá 30.000 đồng mỗi giải và 13.270 vé trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng mỗi giải.

Vietlott tìm được tấm vé trúng độc đắc gần 4 tỷ vào tối nay Vietlott tìm được 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 tại kỳ quay diễn ra vào tối nay.



