Vietlott vừa tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 5,2 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 vào kỳ quay tối nay.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.411 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (15/10), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 156.701.347.950 đồng (gần 157 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá 5.217.498.700 đồng (hơn 5,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 1.411 của loại hình xổ số Power 6/55 là 07 - 23 - 25 - 42 - 45 - 51 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 04.

Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng độc đắc hơn 5,2 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 07 - 23 - 25 - 42 - 45 - 51. Hai tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 hôm nay trùng 5 trong 6 số trên và số 04.

Theo quy định, 2 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 5,2 tỷ đồng nói trên, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.411 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 28 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.048 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 35.792 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.