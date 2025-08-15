Theo thông tin Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 96 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào tối nay (15/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc là 18.934.861.000 đồng (gần 19 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 vé số cùng trúng giải nhất trị giá 3.174.383.000 đồng (gần 3,2 tỷ đồng).

Vietlott tìm thấy 2 khách hàng cùng trúng giải nhất ở loại hình Lotto 5/35 trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 96 của loại hình xổ số Lotto 5/35 là 03 - 09 - 20 - 26 - 33 và số đặc biệt là 04.

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 vào hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, mỗi người sẽ nhận về số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài giải nhất trị giá gần 3,2 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 96 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 52 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 65,685 triệu đồng; 481 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 7,06 triệu đồng; 1.403 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 2,345 triệu đồng,...