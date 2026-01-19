World Cup giúp kết nối hàng triệu trái tim chung niềm đam mê bóng đá. Nguồn ảnh: On Location

Nơi cảm xúc thăng hoa cùng hàng triệu trái tim đồng điệu

FIFA World Cup từ lâu đã trở thành biểu tượng kết nối hàng triệu trái tim chung niềm đam mê bóng đá, nơi những khoảnh khắc lịch sử được tạo nên chỉ trong tích tắc - từ các pha bóng quyết định đến bàn thắng ở những phút bù giờ nghẹt thở. Đó là cảm xúc mà người hâm mộ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi trực tiếp hiện diện trên khán đài.

Mùa hè này, FIFA World Cup 26™ sẽ khai cuộc tại Bắc Mỹ với quy mô hoành tráng nhất lịch sử cùng dịch vụ tiếp đón chuẩn quốc tế, hứa hẹn mở ra một chương mới cho trải nghiệm thưởng thức bóng đá đỉnh cao. Diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, đây là lần đầu tiên FIFA World Cup được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia Canada, Mexico và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 48 đội tuyển hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là lễ hội văn hóa toàn cầu, thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ.

FIFA World Cup 26™ sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026. Nguồn ảnh: On Location

Trải nghiệm xứng tầm

Đối với những người hâm mộ mong muốn tận hưởng World Cup theo cách trọn vẹn và khác biệt, Chương trình tiếp đón chính thức (Hospitality) của FIFA World Cup 26™ mở ra một chuẩn mực trải nghiệm hoàn toàn mới. Vượt ra ngoài khái niệm vé vào sân thông thường, Hospitality là sự kết hợp hài hòa giữa thể thao đỉnh cao và dịch vụ tiếp đón cao cấp, nơi từng chi tiết được chăm chút để người hâm mộ có thể tập trung trọn vẹn cảm xúc vào trận đấu.

Từ các không gian tiếp đón sang trọng như Trophy Lounge, Pitchside Lounge hay Private Suite, đến những vị trí chỗ ngồi được bố trí tại khu vực có tầm nhìn lý tưởng trong sân vận động, mỗi gói Hospitality đều được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm xem bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Song hành cùng đó là trải nghiệm ẩm thực được tuyển chọn kỹ lưỡng, dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp xuyên suốt trước - trong - sau trận đấu, cùng các hoạt động giải trí và giao lưu được thiết kế riêng. Qua đó, FIFA World Cup 26™ thực sự trở thành một “bữa tiệc bóng đá” đúng nghĩa - nơi cảm xúc thể thao thăng hoa trong không gian trải nghiệm mang phong cách sống đẳng cấp.

Tận hưởng bóng đá đỉnh cao trong không gian tiếp đón đẳng cấp. Nguồn ảnh: On Location

Tại Việt Nam, Vietravel là đơn vị duy nhất được On Location ủy quyền bán vé FIFA World Cup 2026™. Đặc biệt, những gói sản phẩm này được phân phối chính thức trực tiếp đến khách hàng với gói giá đúng với giá niêm yết trên toàn cầu.

Bên cạnh việc độc quyền cung cấp các gói vé và dịch vụ cao cấp, Vietravel còn có các sản phẩm tour du lịch trọn gói khám phá Mỹ, Canada, Mexico để khách hàng có thể vừa tham quan trải nghiệm vừa theo dõi trận cầu kịch tính của các đội tuyển mến mộ. Ngoài ra với fan hâm mộ yêu thích sự tự do, linh hoạt thì sản phẩm “Combo Free & Easy” linh hoạt khám phá Mỹ, Canada, Mexico theo cách của bạn sẽ là lựa chọn phù hợp. Sở hữu đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, Vietravel tự tin trong việc xây dựng các sản phẩm và tư vấn gói dịch vụ phù hợp cho các doanh nghiệp, tập đoàn tour riêng theo nhu cầu và sở thích.

Các gói Hospitality cao cấp trải nghiệm FIFA World Cup 26™ hiện đang được bán độc quyền tại hệ thống Vietravel.

Với nhiều người hâm mộ, được một lần hiện diện tại sân vận động World Cup là giấc mơ được ấp ủ suốt nhiều năm. Sự hợp tác giữa Vietravel và On Location mở ra cơ hội để người hâm mộ Việt Nam chạm đến giấc mơ ấy theo cách trọn vẹn, đẳng cấp và an tâm. Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu thêm các gói sản phẩm trải nghiệm FIFA World Cup 26™ cùng Vietravel tại https://fifaworldcuphospitality.vietravel.com để lựa chọn hành trình phù hợp và sẵn sàng hòa mình vào bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vietravel là Đại lý độc quyền tại Việt Nam cho Chương trình tiếp đón chính thức FIFA World Cup 2026™. Nguồn ảnh: On Location

Vietravel giới thiệu đến khách hàng một số gói Hospitality tiêu biểu dành cho các trận đấu trọng điểm như Tứ kết và Chung kết FIFA World Cup 26™, kết hợp lưu trú 5 sao, dịch vụ di chuyển và các không gian tiếp đón cao cấp như Pitchside Lounge hay Trophy Lounge: Combo Mỹ: Hành trình Đẳng cấp Platinum Access Độc quyền (3 đêm 5 Sao Los Angeles - Xe đưa đón - Vé Tứ kết gói dịch vụ Pitchside Lounge FIFA World Cup 2026) Thời gian: 5 ngày 4 đêm Khởi hành: 9/7/2026 Giá chỉ từ: 810.000.000 VNĐ Combo Mỹ: Hành trình Đẳng cấp Platinum Access Độc quyền (3 đêm 5 Sao Los Angeles - Xe đưa đón - Vé Chung kết gói dịch vụ Trophy Lounge FIFA World Cup 2026) Thời gian: 6 ngày 5 đêm Khởi hành: 17/7/2026 Giá chỉ từ: 1.566.000.000 VNĐ Để biết thêm thông tin về chương trình, liên hệ: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hoà, TP.HCM Tel: (028) 3822 8898 - Hotline: 1800 646 888 Fanpage: https://www.facebook.com/vietravel Website: www.travel.com.vn

(Nguồn: Vietravel)