Trao thưởng ô tô điện VinFast VF3 cùng nhiều xe máy điện cho khách hàng, Viettel ePass tiếp tục lan tỏa trải nghiệm thanh toán giao thông không tiền mặt, kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng và các nguồn tiền linh hoạt.

Niềm vui lớn trên vạn dặm bình an

Mới đây, dịch vụ thu phí không dừng Viettel ePass tổ chức trao giải Đặc biệt là một chiếc ô tô điện VinFast VF3 cùng nhiều xe máy điện cho các khách hàng may mắn trong chương trình tri ân “Liên kết ePass – Tài khoản ngân hàng, nhận ngàn quà chất”.

Theo đó, một khách hàng tại Hà Nội đã trở thành chủ nhân của chiếc ô tô điện VinFast VF3. Trong khi đó, 3 chiếc xe máy điện VinFast Feliz cũng tìm được chủ nhân tại Ninh Bình, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Đây là những khách hàng đã sớm trải nghiệm dịch vụ và may mắn trúng thưởng trong khuôn khổ chiến dịch. Chương trình được Viettel ePass triển khai nhằm khuyến khích người dùng kết nối tài khoản giao thông với các nguồn tiền thanh toán, qua đó gia tăng tiện ích khi tham gia giao thông.

Khách hàng tham gia trải nghiệm sớm và may mắn trúng giải từ chiến dịch "Liên kết ePass – Tài khoản ngân hàng, nhận ngàn quà chất".

Đại diện Viettel ePass chia sẻ, niềm vui của khách hàng khi nhận bàn giao xe không chỉ là thành công của một chương trình tri ân. Sâu xa hơn, điều này minh chứng cho việc các dịch vụ số của Viettel đang ngày càng đi sâu vào đời sống, nhận được sự tin yêu và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của hàng triệu người dân.

Kết nối đa dạng nguồn tiền, giải bài toán gián đoạn khi qua trạm

Một trong những trở ngại mà người lái xe có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ thu phí không dừng là tài khoản giao thông không đủ số dư, dẫn đến nguy cơ gián đoạn hành trình. Nhằm khắc phục tình trạng này, Viettel ePass đẩy mạnh kết nối trực tiếp tài khoản giao thông với các nguồn tiền thanh toán đa dạng.

Theo đó, Viettel ePass đã tiên phong hợp tác liên kết 8 ngân hàng uy tín hàng đầu: Vietcombank, MB, VietinBank, BIDV, VPBank, MSB, Shinhan Bank, Sacombank; 2 ví điện tử Viettel Money, MoMo; Thẻ tín dụng. Sự bắt tay chiến lược này cho ra đời tính năng thanh toán trực tiếp mang tính đột phá.

Nhờ đó, khi phương tiện lưu thông qua hệ thống trạm thu phí trên toàn quốc, công nghệ nhận diện thông minh của ePass sẽ tự động đối soát và trừ tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng/ví điện tử/thẻ tín dụng đã liên kết. Khách hàng hoàn toàn được giải phóng khỏi thao tác kiểm tra số dư hay nạp tiền thủ công, mang lại sự thảnh thơi, chủ động và an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

Đồng thời, với việc áp dụng các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu quốc tế giữa nền tảng ePass và hệ thống ngân hàng, mọi giao dịch đều được đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin ở mức cao nhất.

Ba thao tác kết nối, mở rộng trải nghiệm giao thông số

Để sử dụng tính năng thanh toán liên kết, khách hàng có thể thực hiện các thao tác ngay trên ứng dụng ePass. Quá trình kết nối được thiết kế đơn giản, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn và liên kết nguồn tiền phù hợp với nhu cầu.

Ngay sau khi liên kết, tài xế đã có thể an tâm cầm lái, không lo trễ nhịp hành trình. Hàng ngàn giải thưởng giá trị từ ePass vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những chủ nhân may mắn tiếp theo: 1200 giải tuần trị giá 300.000đ, 10 giải xe máy điện, 1 giải xe ô tô điện VF3.

Bằng việc không ngừng mở rộng hệ sinh thái đối tác và hoàn thiện sản phẩm, Viettel ePass một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành bền vững cùng khách hàng, kiến tạo một hạ tầng giao thông số thông minh, an toàn và ngập tràn tiện ích.

Lệ Thanh