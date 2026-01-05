Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của VILAB khi vừa đạt chuẩn năng lực phòng thử nghiệm quốc tế (VILAS 1605), vừa chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

Đạt chuẩn phòng thử nghiệm quốc tế

Lễ trao quyết định diễn ra chiều ngày 3/1 tại trụ sở VILAB: Số 103-105 Nguyễn Đình Chiểu, P. Xuân Hòa, TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 15/12/2025, Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia (BoA) đã ban hành quyết định công nhận Phòng thử nghiệm VILAB phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017. Với mã số VILAS 1605, VILAB khẳng định năng lực chuyên môn trong lĩnh vực cơ học, đặc biệt là các phép thử khắt khe về kích thước, độ dày, pH và khả năng hấp phụ hơi nước cho dòng sản phẩm túi xách và da cao cấp.

Bà Trần Thị Thu Hà - Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia trao chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 cho ông Lê Doãn Phi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện cấp cao của Công ty Cổ phần Kiểm định VILAB.

Gia nhập VATAP

Bên cạnh việc đạt chuẩn kỹ thuật, VILAB cũng trở thành hội viên của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP). Việc gia nhập một tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín khẳng định cam kết của VILAB trong việc nói không với gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sự hiện diện của một đơn vị kiểm định đạt chuẩn quốc tế trong mạng lưới VATAP giúp tăng cường "lớp bảo vệ" cho thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp chân chính bảo vệ giá trị thương hiệu và giúp người tiêu dùng an tâm lựa chọn hàng hóa cao cấp.

Ông Nguyễn Đăng Sinh - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam trao chứng nhận thành viên VATAP cho Công ty Cổ phần Kiểm định VILAB.

Diễn đàn chuyên môn về hàng cao cấp

Sự kiện ngày 3/1 quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng cao cấp. Tại đây, các bên đã cùng trao đổi về xu hướng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cao cấp năm 2026, đồng thời thảo luận sâu về các giải pháp nâng cao tính minh bạch cho thị trường tiêu dùng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung vào việc thúc đẩy năng lực kiểm định nội địa nhằm đáp ứng hiệu quả các hàng rào kỹ thuật quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập sâu rộng.

“Việc đạt chuẩn ISO/IEC 17025 và gia nhập VATAP là dấu mốc khẳng định uy tín và năng lực của VILAB trong việc đồng hành cùng Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một thị trường bền vững”, ông Lê Doãn Phi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện cấp cao Công ty Cổ phần Kiểm định VILAB nói.

Tầm nhìn chiến lược: Hai trụ cột nâng tầm thương hiệu

Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật chuẩn quốc tế và trách nhiệm xã hội thông qua VATAP tạo nên thế chân kiềng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững của VILAB.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Đại diện doanh nghiệp VILAB cho biết, hiện tại, doanh nghiệp tập trung kiểm định tính chính hãng của các sản phẩm thương hiệu cao cấp có giá trị lớn, nổi tiếng trên thế giới; góp phần phân biệt rõ ràng giữa hàng chính hãng và hàng giả trên thị trường.

Theo đó, các hoạt động nghiên cứu sẽ được áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm cao cấp, nổi tiếng trên thế giới, bao gồm đồng hồ, túi xách thời trang, rượu, xì gà…

VILAB cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực nhân sự và mở rộng danh mục thử nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và lộ trình hội nhập quốc tế.

Công ty Cổ phần Kiểm định VILAB là đơn vị chuyên trách trong lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Với hệ thống quản lý chất lượng bài bản và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, VILAB định hướng trở thành đối tác tin cậy hàng đầu của các doanh nghiệp trong việc kiểm soát chất lượng và phát triển thương hiệu bền vững. Sau cột mốc ngày 15/12/2025, VILAB định hướng không dừng lại ở các chỉ tiêu cơ học hiện có, lộ trình tiếp theo là đầu tư vào công nghệ tự động hóa trong thử nghiệm và mở rộng sang các lĩnh vực kiểm soát hóa chất độc hại. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Đình Chiểu, P. Xuân Hòa, TP.HCM. Hotline: 088 6612799.

(Nguồn: VILAB)