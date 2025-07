Kết quả ấn tượng nửa đầu năm

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả nửa đầu năm 2025, đề ra giải pháp hoàn thành kế hoạch cả năm, đồng thời đặt nền móng cho chiến lược phát triển giai đoạn mới 2026 - 2030 của Vinachem.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Vinachem tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, kế thừa xung lực từ giai đoạn 2020 - 2024 với nhiều kết quả nổi bật.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Vinachem phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt giá trị sản xuất công nghiệp ước 31.859 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch năm. Doanh thu cộng hợp đạt 34.419 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, bằng 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn tập đoàn ước đạt 1.821 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, nhóm ngành phân bón tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột tăng trưởng lợi nhuận, với kết quả vượt trội, hoàn thành 103% kế hoạch năm chỉ trong nửa đầu năm. Nhiều đơn vị không chỉ hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận mà còn vượt xa các chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem đạt 236% kế hoạch lợi nhuận, cho thấy hiệu quả tối ưu trong điều hành sản xuất và khai thác thị trường. Công ty CP Phân lân Ninh Bình đạt 164% kế hoạch, DAP - Vinachem đạt 140%, Văn Điển 107% và Bình Điền 103%.

Những con số ấn tượng này phản ánh sự chủ động trong đổi mới công nghệ, tối ưu chi phí sản xuất và bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh chính sách giá bán phù hợp. Kết quả tích cực từ nhóm phân bón không chỉ đóng góp lớn vào lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn mà còn tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2025.

Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, tập đoàn đã sản xuất hơn 2 triệu tấn phân bón, 1,9 triệu lốp ô tô, hơn 2 triệu lốp xe máy, 152 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hóa chất thiết yếu cùng hơn 115 triệu viên pin và hơn 1 triệu Kwh ắc quy các loại. Sản lượng nhiều sản phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem phát biểu tại hội nghị

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8%

Bước sang 6 tháng cuối năm, tập đoàn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 - một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng mang ý nghĩa bản lề cho giai đoạn 2026-2030 với khát vọng tăng trưởng hai con số.

Ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh: “Dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay và mục tiêu hai con số trong những năm tới là “mệnh lệnh hành động” không thay đổi. Đó không chỉ là yêu cầu về kinh tế - chính trị mà còn là thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước chủ lực với sự phát triển quốc gia.”

Ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất nhấn mạnh 5 giải pháp phát triển ngành hóa chất: Hạ tầng, tái cơ cấu, môi trường đầu tư, thu hút vốn, ưu đãi thuế và đất đai

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, đã đề xuất một số định hướng chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành hóa chất trong thời gian tới. Ông cho rằng cần tập trung xây dựng các khu công nghiệp hóa chất với hạ tầng, tiện ích và hệ thống bảo vệ môi trường đồng bộ; tiến hành sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động; cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh thu hút vốn nước ngoài. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và hạ tầng nhằm khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lễ ký cam kết phối hợp giữa Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và 8 đơn vị thành viên đã đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinachemmart. Sự kiện thể hiện quyết tâm đồng hành, thúc đẩy tiêu thụ nội bộ, mở rộng kênh phân phối số và lan tỏa thương hiệu bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem.

Cũng trong ngày 18/7, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Tại hội nghị, tập đoàn đã nhấn mạnh định hướng tăng tốc đầu tư phát triển nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong 5 năm tới. Lãnh đạo tập đoàn xác định năm 2025 là nền tảng quan trọng khi đạt mức tăng trưởng 8% tạo tiền đề vững chắc cho tham vọng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Vinachem trong việc bứt phá vươn lên, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ về vai trò trụ cột kinh tế quốc gia của doanh nghiệp nhà nước.

