Năm 2024, Vinaconex ghi nhận lợi nhuận trên toàn hệ thống vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.108 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch và bằng 280% so với thực hiện năm 2023. Quý I/2025, doanh thu hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất đạt 150 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 17% và 13% kế hoạch đề ra. Kết quả kinh doanh công ty mẹ đạt tổng doanh thu thu nhập là 2.062 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần là 1.789 tỷ đồng), đạt 18% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch.