Với hơn 158.000 nhân sự hiện tại, VinCons đang tham gia hàng loạt công trình quy mô lớn trong các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông.

Song hành với việc mở rộng năng lực thi công, doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, chuyên nghiệp hóa lực lượng lao động, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn xây dựng quốc tế.

Từ những siêu đô thị đến công trình hạ tầng trọng điểm

Từ sân vận động hướng tới kỷ lục thế giới tại Hà Nội đến những siêu đô thị ven biển, VinCons đang tham gia nhiều dự án có quy mô hàng tỷ USD và yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Việc đồng thời triển khai nhiều loại hình công trình cho thấy bước chuyển của doanh nghiệp trong hành trình phát triển thành tổng thầu xây dựng đa lĩnh vực, từ xây dựng dân dụng đến công nghiệp, năng lượng và hạ tầng.

Tại Hà Nội, sân vận động VinFast - Trống Đồng, tâm điểm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, là một trong những công trình nổi bật. Với sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, dự án đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thi công và kỹ thuật kết cấu.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng với quy mô 135.000 chỗ ngồi đang dần thành hình dưới năng lực thi công bứt phá của VinCons.

Đến giữa tháng 10/2026, sau khoảng 9 tháng triển khai, những trụ đỡ mái cao gần 80 m đã thành hình. Kết cấu bốn khán đài A, B, C, D đang được thi công, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo của hệ mái đóng mở tự động.

Tại Quảng Ninh, VinCons đảm nhiệm nhiều hạng mục quan trọng của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, từ hạ tầng kỹ thuật đến các khu nhà ở, thương mại và dịch vụ. Quy mô lớn của dự án đòi hỏi khả năng huy động nhân lực, thiết bị và phối hợp nhiều mũi thi công.

Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại TP.HCM do VinCons là lực lượng thi công nòng cốt, đang dần hiện rõ diện mạo. Theo tiến độ cập nhật tháng 10/2026, các trục đường chính đã được thảm nhựa, hệ thống công viên và hồ điều hòa từng bước hình thành. Nhiều dãy nhà phố, biệt thự đã hoàn thiện phần thân, mái và mặt ngoài.

Nhiều hạng mục tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã thành hình

Từ kinh nghiệm triển khai các siêu đô thị, VinCons tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạ tầng giao thông.

Những dự án lớn như nhà máy thép Vinmetal tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), các công trình điện gió tại Kỳ Anh hay hệ thống 99 siêu trạm sạc của V-Green đặt ra yêu cầu mới về năng lực xây dựng công nghiệp và hạ tầng năng lượng.

Ở lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp tham gia triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ. Đây là những công trình có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tiến độ và tổ chức thi công.

Việc tham gia nhiều lĩnh vực tạo điều kiện để VinCons tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực quản trị công trường và xây dựng nền tảng cho những dự án có độ phức tạp ngày càng cao.

Xây dựng lực lượng 200.000 công nhân cơ hữu

Đằng sau tốc độ mở rộng công trường là chiến lược phát triển nguồn nhân lực quy mô lớn của VinCons.

Tính đến tháng 10/2026, doanh nghiệp có hơn 158.000 nhân sự, trong đó khoảng 141.000 công nhân cơ hữu, hướng tới mục tiêu 200.000 công nhân cơ hữu trong thời gian tới.

Lực lượng thi công hùng hậu, kỷ luật và tinh nhuệ của VinCons.

Đáng chú ý, hơn 95% nhân sự là lao động mới, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Bởi vậy, đào tạo và chuẩn hóa tay nghề được doanh nghiệp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu thi công tại các dự án lớn.

Tại công trường, người lao động được rèn luyện từ những quy định cơ bản về trang phục, bảo hộ, sử dụng thiết bị đến tác phong và kỷ luật làm việc. Việc tuân thủ quy trình được đặt thành yêu cầu thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng và an toàn thi công.

Ngày hội Sát hạch - Nâng bậc tay nghề tại VinCons

Song song với đào tạo, VinCons tổ chức các cuộc thi Sát hạch - Nâng bậc tay nghề hằng tuần, tạo cơ hội để công nhân thể hiện kỹ năng, được đánh giá năng lực thực tế và xem xét nâng bậc.

Doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển đội ngũ tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, những người trực tiếp tổ chức, điều phối nhân lực và quản lý hoạt động thi công tại công trường.

Chương trình đào tạo Đại Đội Trưởng tại VinCons

Cách làm này giúp hình thành lực lượng lao động có tổ chức, từng bước nâng cao năng suất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Tổng giám đốc VinCons Nguyễn Hồng Phong từng chia sẻ:“Chúng ta không chỉ xây dựng Công ty VinCons hùng mạnh, chúng ta đang xây dựng tương lai cho hàng ngàn gia đình”.

Thông điệp ấy phản ánh định hướng phát triển nhân lực gắn với cơ hội nghề nghiệp lâu dài, đặc biệt đối với lao động phổ thông được đào tạo để trở thành công nhân xây dựng chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng các công trình hạ tầng, công nghiệp và đô thị quy mô lớn ngày càng tăng, lực lượng nhân sự đông đảo, được đào tạo bài bản là lợi thế quan trọng của VinCons.

Từ những đại công trường trong nước, VinCons đang ngày càng khẳng định năng lực vượt trội trong thi công, quản trị và đào tạo nhân lực để hướng tới thị trường quốc tế. Đây cũng là hành trình góp phần nâng cao vị thế của ngành xây dựng Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thu Loan