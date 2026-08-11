Kết quả kinh doanh nổi bật trong tháng 7 nâng tổng số xe VinFast bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm lên 137.697 xe, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường trong gần 2 năm qua.

VF 3 là xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 7/2026

Tháng 7 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 khi vươn lên dẫn đầu toàn dải sản phẩm với 5.564 xe được bàn giao, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 29.345 xe. Với thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn và chi phí sử dụng tối ưu, VF 3 tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng bậc nhất của các gia đình trẻ và những người dùng sành điệu.

VF 5 và Herio Green tiếp tục thể hiện sự áp đảo ở phân khúc A-SUV

VF 5 và phiên bản Herio Green cũng có một tháng kinh doanh xuất sắc khi có tổng cộng 4.407 xe được khách hàng chọn mua trong tháng 7. Với tổng cộng 24.574 xe bán ra thị trường từ đầu năm, VF 5/Herio Green khẳng định vững chắc vị thế mẫu xe lý tưởng cho kinh doanh dịch vụ và sử dụng cá nhân.

Xếp sát ngay phía sau là Limo Green với 4.404 xe bán ra trong tháng 7, nâng tổng số xe lũy kế từ đầu năm lên 32.331 xe, là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast kể từ đầu năm. Điểm mạnh vượt trội giúp Limo Green liên tục dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ thời gian qua là khả năng vận hành bền bỉ, không gian rộng rãi và đặc biệt tiết kiệm chi phí so với xe xăng dầu.

Limo Green là lựa chọn số 1 ở phân khúc MPV phổ thông cho tệp khách hàng kinh doanh dịch vụ

Mẫu xe cỡ nhỏ Minio Green cũng gây ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường trong tháng 7 với 2.429 xe bán ra, sau khi được điều chỉnh giá về mức 188 triệu đồng tương đương với VF 2. Với mức giá hấp dẫn nhất thị trường dành cho một mẫu ô tô 2 cửa, 4 chỗ ngồi, Minio Green đã nhanh chóng thu hút khách hàng và trở thành lựa chọn lý tưởng để thay thế xe máy, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hai mẫu xe dành cho gia đình VF 6 (1.993 xe) và VF MPV 7 (1.674 xe) cũng duy trì sức tiêu thụ ổn định trong tháng 7, qua đó nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 16.038 xe VF 6 và 10.851 xe VF MPV 7. Ngoài ra, các mẫu xe cỡ lớn như VF 7, VF 8, VF 9 hay mẫu xe chở hàng cỡ nhỏ EC Van tiếp tục được người tiêu dùng ưa chuộng và đóng góp tích cực vào thành tích chung của VinFast trong tháng 7/2026.

VF 6 là dòng xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại Việt Nam VF MPV 7 nhanh chóng trở thành lựa chọn MPV 7 chỗ hàng đầu thị trường chỉ sau thời gian ngắn mở bán

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: “137.697 chiếc ô tô điện được bàn giao tới tay khách hàng chỉ trong 7 tháng đầu năm là một kỷ lục mới tiếp tục được VinFast xác lập tại thị trường ô tô Việt Nam. Điều đó cho thấy nhu cầu mua mới và chuyển đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ và ngày càng nhiều người tiêu dùng được thụ hưởng những lợi ích thiết thực mà ô tô điện mang lại. Với việc chuẩn bị bàn giao xe VF 8 thế hệ mới và VF 2, tôi tin tưởng rằng doanh số của VinFast sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong những tháng cuối năm”.

Bước sang tháng 8, VinFast dự kiến sẽ bàn giao những lô xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên cho những khách hàng đã đặt cọc trước. Ngoài ra, với 28.742 đơn đặt cọc, VF 2 dự kiến sẽ đến tay khách hàng trong tháng 9, hứa hẹn sẽ tạo ra cơn sốt mới trên thị trường và góp phần nâng cao chất lượng sống cho hàng chục nghìn gia đình Việt Nam.

(Nguồn: VinFast)