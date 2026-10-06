Tại Triển lãm và Hội nghị APTA TRANSform & EXPO 2026 (Chicago), VinFast công bố kế hoạch đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ qua hợp tác với NexMove. Dự kiến, những chiếc xe buýt điện đầu tiên do VinFast sản xuất sẽ lưu thông tại Mỹ từ quý I/2028.

Xe buýt điện VinFast được phát triển với mục tiêu mang đến trải nghiệm vận hành an toàn, êm ái và hiệu quả, phù hợp với đặc thù giao thông đô thị tại thị trường Mỹ. Xe được trang bị hệ thống công nghệ tiên tiến, liên tục được cải tiến nhằm nâng cao độ an toàn và hiệu quả khai thác. Nổi bật là hệ thống hỗ trợ người lái sử dụng camera và radar để phát hiện tình huống và đưa ra cảnh báo an toàn theo thời gian thực; các giải pháp hỗ trợ sạc, bảo dưỡng và vận hành; cùng hệ thống kết nối thông minh, giúp duy trì khả năng liên lạc thuận tiện giữa đội ngũ vận hành và hành khách.

Ông Robert Hills, Giám đốc Kinh doanh xe buýt điện, VinFast Mỹ phát biểu công bố kế hoạch đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ thông qua hợp tác với NexMove tại APTA TRANSform & EXPO 2026 ở Chicago.

Theo thỏa thuận, NexMove - liên doanh được thành lập bởi Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions - sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho các đơn vị vận tải theo mô hình dịch vụ trọn gói, tích hợp phương tiện, hệ thống sạc, bảo dưỡng và vận hành. Cách tiếp cận này giúp khách hàng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang xe buýt điện mà không phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống từ đầu, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ.

Với năng lực cung cấp đồng bộ các dịch vụ cần thiết, NexMove hướng tới duy trì trải nghiệm vận hành ổn định cho khách hàng và cam kết thời gian xe sẵn sàng hoạt động lên tới 97%.

Xe buýt điện VinFast được trưng bày tại triển lãm, giới thiệu giải pháp di chuyển xanh cho giao thông đô thị Mỹ.

Trước khi những chiếc xe buýt điện VinFast hoàn tất chứng nhận được đưa vào khai thác, NexMove sẽ bố trí xe mẫu tại hệ thống điểm sạc xe điện của Zeem, tạo điều kiện để đơn vị vận hành đội xe và cơ quan vận tải công cộng tại Mỹ trực tiếp trải nghiệm, đánh giá. Đây là các phiên bản dùng cho mục đích trưng bày và trải nghiệm. Những xe buýt điện đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu hành dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ năm 2028.

Khách tham quan tìm hiểu xe buýt điện tại gian hàng VinFast.

Ông Paul Gioupis, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Zeem Solutions, Đồng sáng lập NexMove, cho biết: “Cuối tháng 7, đội ngũ của chúng tôi đã đến thăm các cơ sở sản xuất của VinFast và thực sự ấn tượng trước quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm cũng như số lượng xe buýt đang được đưa vào vận hành mỗi ngày. Đây là một sản phẩm đã được kiểm chứng qua thực tiễn, với kinh nghiệm vận hành được tích lũy trên thực tế. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng VinFast hướng tới xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ, đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan Quản lý Vận tải Công cộng Liên bang (FTA), qua đó giúp các đơn vị vận tải công cộng có thể sớm đưa những chiếc xe buýt điện này vào phục vụ hành khách”.

Ông Kevin O’Connor, Tổng Giám đốc TMS kiêm Giám đốc Thương mại NexMove, chia sẻ: “Hợp tác với VinFast hoàn toàn phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy các giải pháp giao thông đổi mới và bền vững. Thông qua kết hợp công nghệ xe điện đã được kiểm chứng với các giải pháp giao thông và hạ tầng tích hợp, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng từng bước chuyển đổi sang đội xe điện với sự tự tin, hiệu quả và độ tin cậy cao hơn”.

Ông Brian Finnerty, Tổng Giám đốc VinFast Bắc Mỹ, cho biết: “Việc đưa xe buýt điện VinFast vào thị trường Mỹ là bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của chúng tôi tại thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu về các giải pháp giao thông đô thị sạch hơn, thông minh hơn ngày càng tăng, VinFast tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ở Mỹ, đồng thời hợp tác với những đối tác như NexMove để đồng hành cùng các thành phố, đơn vị vận tải công cộng và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang giao thông bền vững. Hợp tác này không chỉ góp phần đưa giải pháp giao thông điện đến gần hơn với người dùng, mà còn củng cố nền tảng để VinFast xây dựng hiện diện lâu dài tại một trong những thị trường quan trọng hàng đầu thế giới”.

Ông Robert Hills, Giám đốc Kinh doanh xe buýt điện, VinFast Mỹ (ngoài cùng bên phải), Ông Paul Gioupis, Nhà sáng lập và CEO của ZEEM Solutions, đồng sáng lập của NexMove (thứ 2 từ phải vào), Ông Kevin O'Connor, CEO của Transportation Management Services (thứ 3 từ phải vào) cùng đại diện hai bên tại triển lãm.

Các mẫu xe buýt điện VinFast được phát triển hướng tới hiệu quả vận hành, độ tin cậy và giá trị sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giao thông đô thị bền vững. Xe được trang bị khả năng sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ và tăng thời gian hoạt động, công nghệ pin LFP, giải pháp chống ăn mòn tiên tiến, chính sách bảo hành cạnh tranh cùng tổng chi phí sở hữu tối ưu.

Đến nay, khoảng 2.000 xe buýt điện VinFast đang được đưa vào vận hành tại Việt Nam. Ở nhiều đô thị lớn, VinFast đã từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe buýt điện, từ sản xuất, vận hành đến bảo dưỡng, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai và khai thác đội xe điện quy mô lớn.

Song song với thị trường Đông Nam Á, VinFast đang mở rộng hoạt động xe buýt điện tại châu Âu, với mạng lưới phân phối được thiết lập tại các thị trường trọng điểm.

Kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn vận hành tại nhiều thị trường giúp VinFast hiểu rõ hơn nhu cầu của các đơn vị vận tải chuyên nghiệp, đồng thời làm nền tảng để phát triển những mẫu xe buýt điện phù hợp với điều kiện khai thác thực tế tại các đô thị trên thế giới, trong đó có Mỹ.

Việc đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh của VinFast tại thị trường này, bên cạnh danh mục xe thuần điện, các chính sách bảo hành và chương trình thuê xe linh hoạt, cùng mạng lưới đại lý đang không ngừng mở rộng. Từ phương tiện cá nhân đến vận tải hành khách công cộng, VinFast hướng tới mang đến cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Mỹ thêm nhiều lựa chọn di chuyển hiện đại, thuận tiện và bền vững.

(Nguồn: VinFast)