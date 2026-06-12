Xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast xuất xưởng là chiếc Feliz II

Chiếc xe máy mang số thứ tự 1 triệu vừa rời dây chuyền sản xuất tại tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô - xe máy điện VinFast Hải Phòng là Feliz II màu đỏ - mẫu xe đang được ưa chuộng bậc nhất hiện nay với thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng bộ pin có thể tháo lắp để sạc hoặc đổi linh hoạt tại trạm.

Mẫu xe Feliz II cũng là sản phẩm đại diện cho những bước tiến vượt bậc của xe máy điện VinFast trong hành trình gần 8 năm qua. Tính từ tháng 11/2018 với mẫu Klara đầu tiên đến nay, VinFast đã chính thức sản xuất được 1 triệu chiếc xe máy điện, thuộc gần 15 dòng xe phủ khắp các phân khúc, tương ứng với hơn 30 phiên bản được trang bị công nghệ, tính năng, thông số kỹ thuật và giải pháp năng lượng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của từng nhóm khách hàng chuyên biệt.

Xe máy điện VinFast đã có nhiều bước tiến vượt bậc trong hành trình 8 năm qua

Điểm vượt trội của VinFast là dải sản phẩm phủ rộng từ những mẫu xe không cần bằng lái, dễ sử dụng dành cho học sinh, sinh viên như Ludo, Impes, Tempest, Motio (hiện đã dừng sản xuất), Zgoo, Flazz, Amio; đến những mẫu xe phổ thông phù hợp với số đông người tiêu dùng như Evo, Feliz, Klara, Vero X; và cả những mẫu xe cao cấp như Vento, Theon, Viper... Theo kế hoạch, trong năm 2027, VinFast sẽ ra mắt thêm dòng mô tô thể thao điện với 4 mẫu xe đầu tiên, qua đó hoàn thiện bộ sưu tập sản phẩm, đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng cũng như các phân khúc thị trường.

Về công nghệ, VinFast đã có những bước phát triển vượt bậc, nhanh chóng nâng cấp từ những chiếc xe sử dụng ắc-quy chì giai đoạn đầu lên xe trang bị pin LFP chất lượng tốt, độ bền cao và an toàn tuyệt đối cho toàn bộ dải sản phẩm. Bên cạnh dòng xe sở hữu pin cố định, VinFast còn tiên phong phát triển dòng xe hỗ trợ 2 pin tháo lắp linh hoạt để sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm. Giải pháp pin linh hoạt vừa giúp tăng quãng đường đi được cho xe, vừa giúp người dùng thuận tiện tối đa trong quá trình sử dụng.

VinFast sở hữu dải sản phẩm xe máy điện đa dạng bậc nhất thị trường

Song hành cùng sự phát triển đột phá về công nghệ, giá bán của các dòng xe máy điện VinFast cũng ngày càng hấp dẫn hơn. Ngoài ra, mạng lưới phân phối chính hãng hiện đã được mở rộng lên gần 750 điểm trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận để mua hàng hoặc sửa chữa, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Cùng với hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin phủ rộng khắp, giúp xóa bỏ mọi rào cản cho người dùng, VinFast đã liên tục ghi nhận doanh số tăng trưởng bùng nổ trong những năm qua, trong đó riêng năm 2025 đã có 406.453 xe máy điện VinFast bán ra thị trường.

Ông Hoàng Hà - Tổng giám đốc VinFast xe máy điện Thị trường Việt Nam cho biết: “Xuất xưởng chiếc xe thứ 1 triệu là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình phát triển của VinFast, cho thấy những nỗ lực, sáng tạo mà chúng tôi gửi gắm vào từng sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận mạnh mẽ, qua đó giúp chúng tôi vững tin chinh phục những mục tiêu lớn hơn nữa trong tương lai. Luôn hành động với sứ mệnh ‘Vì một tương lai xanh cho mọi người’, chúng tôi tin tưởng rằng xe máy điện VinFast sẽ ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước và sẽ trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người dân Việt Nam”.

Các dòng sản phẩm xe máy điện VinFast có chất lượng hoàn thiện rất cao.

Hiện ngoài nhà máy tại Hải Phòng, VinFast đã đầu tư xây dựng thêm một nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường trong nước lẫn phục vụ xuất khẩu. Không chỉ củng cố vững chắc vị thế số một tại thị trường Việt Nam, VinFast cũng đang mạnh mẽ triển khai mở rộng kinh doanh xe máy điện tới 5 thị trường quốc tế gồm Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, đưa xe máy điện Việt Nam vươn xa ra thế giới.

(Nguồn: VinFast)