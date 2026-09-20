Vinmec Cần Giờ dự kiến khai trương vào tháng 12/2027, trên tổng diện tích 7.4 ha, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, quy mô dự kiến 500 giường bệnh trên tổng diện tích 7,4 ha.

Để trở thành thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, ngay từ giai đoạn khởi tạo dự án, Vinmec Cần Giờ đã tiến hành hợp tác chuyên sâu và toàn diện với Cleveland Clinic nhằm định hình mô hình tổ chức và vận hành bệnh viện theo chuẩn hàng đầu quốc tế.

Hai bên đã nghiên cứu, chọn lọc và thống nhất điều chỉnh để đảm bảo tối ưu từ khâu quy hoạch không gian khám chữa bệnh, luồng di chuyển, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn đến đào tạo nhân lực, quản trị vận hành. Các hệ tiêu chuẩn, tri thức và kinh nghiệm từ 23 bệnh viện và hơn 300 cơ sở của Cleveland Clinic trên toàn cầu cũng được chắt lọc và điều chỉnh phù hợp với Vinmec Cần Giờ ngay từ các nền tảng đầu tiên.

Vinmec Cần Giờ sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, phục vụ chẩn đoán và điều trị. (Ảnh minh họa tại một cơ sở thuộc Hệ thống Y tế Vinmec).

Về chuyên môn, Vinmec Cần Giờ sẽ ưu tiên phát triển hệ thống chuyên khoa đa dạng về Sản - Nhi; Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao - Phục hồi chức năng; Hồi sức cấp cứu; Lão khoa; Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động (Wellness). Trong đó, Tim mạch và Ung bướu là hai chuyên khoa mũi nhọn, được định hướng phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence), vận hành theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa và tiếp cận kinh nghiệm xử lý ca bệnh phức tạp từ Cleveland Clinic.

Song song với điều trị chuyên sâu, Vinmec Cần Giờ sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng y học trường thọ, đưa những thành tựu nghiên cứu về lão hóa vào thực hành lâm sàng nhằm phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp phù hợp, kéo dài số năm sống khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống.

Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh cũng được hai bên thống nhất được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic từ quy trình lâm sàng, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - tiêu chuẩn quốc tế uy tín về chất lượng và an toàn y tế.

Về cơ sở vật chất, Vinmec Cần Giờ được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến và đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và hồi sức. Không gian lâm sàng, từ phòng khám, phòng mổ, khu hồi sức đến khu đánh giá chức năng và phục hồi đều được thiết kế tối ưu theo tư vấn của Cleveland Clinic.

Về đội ngũ nhân lực, Vinmec Cần Giờ quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Khi bệnh viện đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia Cleveland Clinic thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật thực hành y khoa tiên tiến và tham vấn đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: “Vinmec Cần Giờ là dự án chiến lược trong hành trình mở rộng năng lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của chúng tôi. Với sự đồng hành của Cleveland Clinic và lợi thế kết nối từ mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, chúng tôi hướng tới xây dựng một trung tâm y tế đạt chuẩn quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu trong nước mà còn từng bước trở thành điểm đến của du lịch y tế khu vực, góp phần đưa y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với các chuẩn mực hàng đầu thế giới."

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 12/2027 và hướng tới phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong nước và quốc tế.

TS.BS Tommaso Falcone, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách thị trường quốc tế và các thị trường mới của Cleveland Clinic chia sẻ: “Cleveland Clinic vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Vingroup và Hệ thống Y tế Vinmec trong quá trình phát triển Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ. Trong khuôn khổ hợp tác, Cleveland Clinic đóng vai trò tư vấn chiến lược, chia sẻ mô hình chăm sóc và hỗ trợ Vinmec phát triển chuyên môn lâm sàng, quy hoạch vận hành, đào tạo và phát triển nhân lực. Hai bên cùng hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời hỗ trợ Vinmec trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới tại Việt Nam.”

Trước Vinmec Cần Giờ, Vinmec Times City (năm 2023) và Vinmec Central Park (năm 2025) là hai cơ sở tiên phong trong Hệ thống Y tế Vinmec đã hợp tác chiến lược và chính thức gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu. Việc các bệnh viện liên tiếp đạt chuẩn thành viên của hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn vượt trội và tiêu chuẩn an toàn người bệnh khắt khe, mà còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình đưa dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Sau khi đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện từ y tế dự phòng, tầm soát và phát hiện sớm đến điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và theo dõi dài hạn. Đặc biệt, với lợi thế là thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, Bệnh viện cũng đặt mục tiêu mở rộng phục vụ người bệnh quốc tế thông qua mô hình kết hợp điều trị, phục hồi sức khỏe, chăm sóc chủ động và nghỉ dưỡng.

Vinmec Cần Giờ là bước hiện thực hóa chiến lược phát triển hệ sinh thái y tế chất lượng cao, đưa các kỹ thuật điều trị tiên tiến đến gần hơn với người dân của hệ thống y tế Vinmec, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ chăm sóc sức khỏe khu vực và thế giới.

Cleveland Clinic là hệ thống y tế hàn lâm phi lợi nhuận, đa chuyên khoa, kết hợp chăm sóc lâm sàng và điều trị với nghiên cứu và đào tạo. Được thành lập năm 1921 bởi bốn bác sĩ danh tiếng với tầm nhìn cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh xuất sắc dựa trên các nguyên tắc hợp tác, tận tâm và đổi mới, Cleveland Clinic đã tiên phong trong nhiều đột phá y khoa, trong đó có phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và ca ghép mặt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cleveland Clinic liên tục được ghi nhận tại Hoa Kỳ và trên thế giới về năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc. Hệ thống hiện có 83.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó hơn 6.600 bác sĩ và nhà nghiên cứu, cùng 21.900 điều dưỡng và nhân sự thực hành chuyên môn cao, hoạt động trong 140 chuyên khoa và phân chuyên khoa. Cleveland Clinic là hệ thống y tế quy mô 6.725 giường, gồm cơ sở chính rộng 173 mẫu Anh gần trung tâm Cleveland, 23 bệnh viện và 300 cơ sở ngoại trú tại Ohio, Florida, Las Vegas (Nevada), Toronto (Canada), Abu Dhabi (UAE) và London (Anh). Năm 2025, toàn hệ thống ghi nhận 15,9 triệu lượt khám ngoại trú, 343.000 lượt nhập viện và theo dõi, cùng 336.000 ca phẫu thuật và thủ thuật. Vinmec là hệ thống y tế tư nhân hàn lâm phi lợi nhuận và đa chuyên khoa hàng đầu Việt Nam, được Newsweek và Statista đưa vào hệ thống Global Hospital Rating – một trong những chuẩn đánh giá bệnh viện uy tín toàn cầu. Vinmec hiện có mạng lưới 18 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc và đang tiếp tục được mở rộng, phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khám mỗi năm. Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, Vinmec liên tục khẳng định giá trị thương hiệu vượt trội khi hai năm liền nằm trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance), đồng thời thắng lớn tại giải thưởng danh giá khu vực Healthcare Asia Awards 2026 với các hạng mục trọng yếu: “Hệ thống Y tế của năm”, “Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm” và “Chương trình ESG của năm”. Trên mặt trận y học chuyên sâu, Vinmec tiên phong định hình chuẩn mực mới tại Việt Nam qua các thành tựu đỉnh cao: là đơn vị y tế tư nhân duy nhất làm chủ kỹ thuật ghép gan phức tạp, đi đầu trong ứng dụng công nghệ in 3D cá thể hóa điều trị ngoại khoa, và vận hành hệ thống cấp cứu ngoại viện đạt chuẩn mực châu Âu.

(Nguồn: Vingroup)