Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - năm 2026 vừa công bố kết quả với 1 Giải thưởng Lớn - Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn, 6 giải Khát vọng Dế Mèn và 4 Tặng thưởng của Hội đồng giám khảo.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do Thông tấn xã Việt Nam sáng lập và được báo Thể thao và Văn hóa tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm tôn vinh các sáng tác, trình diễn nghệ thuật của thiếu nhi, vì thiếu nhi. Qua 6 mùa giải, giải thưởng đã trao 4 danh hiệu Hiệp sĩ Dế Mèn cho các tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đức Tiến, Lý Lan và Phạm Tuyên.

NSND Ngọc Lan thay chồng - cố PGS.TS, họa sĩ, đạo diễn, NSND Ngô Mạnh Lân nhận Giải thưởng Lớn - Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn.

Bước sang mùa giải thứ 7, Ban tổ chức cho biết giải thưởng được nâng tầm với nhiều đổi mới quan trọng, hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật dành cho thiếu nhi Việt Nam trong kỷ nguyên số, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa dành cho trẻ em.

Theo kết quả được Hội đồng giám khảo công bố sau vòng chung khảo ngày 14/5/2026, Giải thưởng Lớn -Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn được trao cho cố NSND Ngô Mạnh Lân - người được xem là “cánh chim đầu đàn” của hoạt hình Việt Nam. Ông để lại dấu ấn với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Chuyện Ông Gióng, Mèo con, Trê Cóc, Con sáo biết nói, Những chiếc áo ấm… cùng nhiều tranh minh họa nổi tiếng cho Dế Mèn phiêu lưu ký.

Các tác giả nhận giải Khát vọng Dế Mèn.

Hội đồng giám khảo đánh giá cố NSND Ngô Mạnh Lân không chỉ có đóng góp lớn cho phim hoạt hình và minh họa sách thiếu nhi mà còn góp phần định hình phong cách truyện tranh Việt Nam hiện đại. Những sáng tác của ông được xem là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận định, việc trao Giải thưởng Lớn - Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn là một sáng kiến ý nghĩa nhằm tôn vinh những nghệ sĩ dành trọn đời cho thiếu nhi. Trong khi đó, họa sĩ Thành Chương cho rằng việc vinh danh cố NSND Ngô Mạnh Lân là hoàn toàn xứng đáng bởi ông không chỉ tài năng mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều thế hệ họa sĩ sau này.

Ở hạng mục Khát vọng Dế Mèn, 6 tác phẩm được trao giải gồm: 100 cái chân của Nguyễn Ngọc Thuần, Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian của Nguyễn Thị Như Hiền, bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của họa sĩ trẻ Nguyễn Đăng Hải Nam, Chú robot tưởng mình là người của Lê Anh Vinh, series hoạt hình Wolfoo do Sconnect Việt Nam sản xuất và truyện tranh Yersin - Khúc hát Cá Ông của Tạ Huy Long.

Hoạ sĩ nhí Nguyễn Đăng Hải Nam nhận giải Khát vọng Dế Mèn.

Mùa giải năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều gương mặt thiếu nhi nổi bật. Họa sĩ trẻ Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi) giành giải Khát vọng Dế Mèn với bộ tranh khắc họa đời sống và văn hóa Việt Nam bằng góc nhìn giàu cảm xúc. Ba tác giả nhỏ tuổi khác gồm Vũ Ngọc Diệp (11 tuổi), Nguyễn Minh Quân (11 tuổi) và Lê Nhã Uyên (10 tuổi) nhận Tặng thưởng của Hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức đánh giá mùa giải thứ 7 cho thấy biên độ sáng tạo của nghệ thuật thiếu nhi Việt Nam đang ngày càng được mở rộng từ văn học, hội họa, truyện tranh đến hoạt hình, nhạc kịch và các mô hình sáng tạo đa nền tảng trong thời đại số.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - TBT Báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn Trao chứng nhận và hoa cho Đại sứ truyền cảm hứng Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn cho Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Năm nay, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn cũng lựa chọn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi làm Đại sứ truyền cảm hứng. Ban tổ chức cho biết hình ảnh một học giả trăm tuổi vẫn miệt mài đọc sách, nghiên cứu và viết sách chính là thông điệp giàu ý nghĩa về tinh thần học tập và sáng tạo suốt đời dành cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em do báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng từ năm 2022 tiếp tục được duy trì. Đến nay, chương trình đã hoàn thành 5 công trình trường học tại nhiều địa phương khó khăn như Sơn La, Nghệ An, Tuyên Quang và Lào Cai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn mà Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn theo đuổi.

Ảnh: BTC