Chiều 16/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các đơn vị liên quan chính thức thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Chương trình quy tụ 3.000 nghệ sĩ, thu hút khoảng 50.000 khán giả

Chương trình có chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

"Đây là sự kiện đặc biệt mang tầm quốc gia, vì thế cũng là niềm vinh dự đối với một cơ quan báo chí của Thủ đô khi lần đầu tiên được tổ chức một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia. Do đó, trách nhiệm đặt ra cũng rất lớn”, ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

“Muôn sắc Việt Nam” do Đặng Lê Minh Trí làm Tổng đạo diễn quy tụ các nghệ sĩ đa thế hệ như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng những giọng ca được đông đảo công chúng yêu mến như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi...

Bên cạnh đó, danh sách tham gia còn có nghệ sĩ: Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng. Các gương mặt thiếu nhi Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Thiên Kim, Kim Cương, Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn góp thêm sắc thái trong trẻo cho câu chuyện tiếp nối tình yêu văn hóa qua các thế hệ.

Một trong những điểm đáng chờ đợi của Muôn sắc Việt Nam là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại. Liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui kết nối NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Made in Việt Nam đưa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi đến cùng một tiết mục. Tiếng ru cội nguồn quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, mở ra cuộc gặp gỡ giữa lời ru, chất liệu dân gian và cách thể hiện của các nghệ sĩ đa thế hệ.

Sự đa dạng về giọng hát và phong cách mở ra không gian giao thoa giữa dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển, các ca khúc cách mạng, trữ tình và những sáng tác đương đại. Các tác phẩm được lựa chọn bám sát chủ đề tư tưởng của chương trình, cân bằng giá trị nghệ thuật với sự gần gũi và khả năng lan tỏa tới công chúng. Những bài ca đi cùng năm tháng và các sáng tác mới được đặt trong cùng một mạch kể, để ký ức của người đi trước gặp gỡ cảm xúc và sức sáng tạo của người trẻ thay vì chỉ là sự nối tiếp của những tiết mục riêng lẻ.

Đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về việc các màn kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội khi giọng hát không còn phong độ như thời trẻ khi hoà giọng cùng các nghệ sĩ trẻ, đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng sẽ phải giải bài toán này ra sao?, nhạc sĩ cho biết: "Các nghệ sĩ gạo cội giờ đã lớn tuổi, giọng hát cũng không thể được như xưa. Tuy nhiên, xuất hiện trong chương trình, việc người nghệ sĩ gạo cội mà chúng ta hay gọi là huyền thoại đứng ở trên sân khấu đã là một điểm nhấn vô cùng lớn.

Nhưng dù nhiều tuổi nhưng các cô các bác vẫn biết cách để hát để phù hợp với những bản phối mới. Những nghệ sĩ lớn tuổi thường sẽ không hát cao được nhưng đâu phải lúc nào cũng cần hát cao. Chúng ta vẫn có những điểm chạm ở những nốt thấp. Và khi kết hợp, tôi sẽ khéo léo để chia câu, chia bài, để các bác gạo cội không phải hát những nốt cao còn ca sĩ trẻ sẽ được hát những nốt cao để khoe giọng".

Sứ mệnh của Tùng Dương và thách thức dành cho NSND Trần Ly Ly

Ca sĩ Tùng Dương

Tại sự kiện, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ trong tất cả dự án âm nhạc của mình đều đưa những yếu tố văn hóa vào trước. "Thế hệ nghệ sĩ trẻ chúng tôi ngoài sứ mệnh đóng góp cho quê hương đất nước, Dương nghĩ rằng mỗi người nghệ sĩ đều phải hướng mình trở thành một nhà văn hóa để truyền tải cũng như là tiếp quản, gìn giữ những giá trị văn hóa. Chúng ta tự hào vì Việt Nam có một nền văn hóa đầy bản sắc và được hun đúc từ rất nhiều đời.

Với Muôn sắc Việt Nam, không chỉ là dấu mốc là Ngày Văn hóa đầu tiên của Việt Nam mà quan trọng nhất thông qua âm nhạc, thông qua nghệ thuật, thông qua những tác phẩm, thông qua các loại hình nghệ thuật sẽ kết nối tất cả mọi người để mọi người càng cảm nhận rõ hơn, các thế hệ cảm nhận rõ hơn về chiều sâu cũng như về giá trị, cũng như trách nhiệm của mỗi con người trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa để đất nước bước vào giai đoạn sẽ sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới".

Đạo diễn, NSND Trần Ly Ly cho biết vinh dự nhưng cũng cảm nhận thách thức lớn khi tham gia dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam. "Chúng ta đã có nhiều chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia nhưng xây dựng một chương trình có nội hàm văn hóa sâu sắc, vừa tái hiện được những giá trị truyền thống, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng hôm nay là điều không hề dễ dàng", chị nói.

NSND Trần Ly Ly

NSND Trần Ly Ly luôn quan niệm văn hóa truyền thống không đứng yên mà vận động như một dòng sông. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện được những giá trị cốt lõi, từ đó chuyển hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật phù hợp với nhịp sống, suy nghĩ và cảm xúc của cộng đồng đương đại. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng và dàn dựng chương trình lần này.

Để thực hiện ý tưởng đó, hơn 10 biên đạo đang đồng thời triển khai nhiều phần việc tại các địa điểm khác nhau, phối hợp với nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, nghệ sĩ không chuyên và những người trực tiếp thực hành di sản văn hóa. BTC đã phải tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết, từ âm nhạc, động tác múa đến hình ảnh, ánh sáng, không gian sân khấu, để chuyển tải chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và những cảm xúc của con người Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn toàn bộ khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ cùng đứng lên, hòa nhịp, cùng múa và hát với Phương Mỹ Chi. Xa hơn, tôi hy vọng điệu múa này sẽ không chỉ dừng lại ở sân khấu Mỹ Đình mà còn được lan tỏa trên khắp cả nước, để mọi người, dù ở đâu cũng có thể cùng hòa chung nhịp điệu trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11", đạo diễn Trần Ly Ly cho biết.

Chia sẻ của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng:

Đỗ Lê

Ảnh: BTC

Video: Anh Phương