GRDP quý III/2026 tăng 8,67% tạo đà để Vĩnh Long bứt tốc trong chặng cuối năm. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông các động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cơ cấu lại nông nghiệp, thúc đẩy công nghiệp và năng lượng

Với kết quả GRDP quý III/2026 tăng 8,67%, Vĩnh Long đang đứng trước cơ hội tạo bước bứt phá trong những tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Vĩnh Long định hướng cơ cấu lại sản xuất theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cây ăn trái, dừa, chăn nuôi và thủy sản.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành xác định yêu cầu cấp thiết là tăng tốc sản xuất, khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, tổ chức lại các mô hình sản xuất và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất được gắn với chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khảo sát công trình trọng điểm của tỉnh

Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng, phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp lên trên 75%.

Đáng chú ý, địa phương đặt mục tiêu đưa 4 dự án năng lượng tái tạo, với tổng công suất 254 MW, vào vận hành thương mại trong những tháng cuối năm.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành sẽ thường xuyên rà soát các nhóm ngành hàng, doanh nghiệp có đóng góp lớn cho nền kinh tế; đồng thời phối hợp tham mưu tỉnh tháo gỡ khó khăn về vốn, tín dụng, duy trì đơn hàng và thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng.

Cùng với đó, Vĩnh Long ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử cũng được đẩy mạnh.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Vĩnh Long trong quý 4/2026.

Tính đến ngày 30/9, tỉnh giải ngân đạt 57% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính phần vốn từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách địa phương dành cho các dự án trọng điểm Trung ương, tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%.

Để cải thiện tiến độ, tỉnh triển khai đợt cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn kết quả thực hiện từng dự án với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9, sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Nhấn mạnh khối lượng công việc quý 4 còn rất lớn, ông Trần Trí Quang yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập danh mục công việc và xác định rõ tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm.

Đối với đầu tư công, các chủ đầu tư, địa phương phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện dự án.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, phát huy hiệu quả các sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại trong những tháng cuối năm.

Với nông nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại sản xuất theo hướng hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với chế biến sâu, phát triển chăn nuôi, thủy sản và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, khai thác nguồn thu hiệu quả; bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ chi, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Vĩnh Long đặt mục tiêu đưa 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 254 MW vào vận hành thương mại trong những tháng cuối năm.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức bộ máy, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Ông Trần Trí Quang đề nghị, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp, kịp thời xử lý công việc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo để được xem xét, tháo gỡ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập danh mục công việc và xác định rõ tiến độ thực hiện. Với thời gian quý IV không còn nhiều, các nhiệm vụ phải được xử lý theo tiến độ ngày, tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

H.Thanh