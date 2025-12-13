Nền tảng kiến tạo điểm hẹn an cư, đầu tư quốc tế

Dương Kinh đang chuyển mình thành tâm điểm phát triển mới của Hải Phòng. Trong bức tranh ấy, Vinhomes Golden City nổi bật nhờ vị trí hội tụ các tuyến giao thương quan trọng, nơi dòng người, dòng vốn và các hoạt động kinh tế quốc tế giao thoa mỗi ngày.

Qua đường cầu Rào 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (khởi công ngày 19/12), dự án dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Cát Bi, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải chỉ trong 10-15 phút di chuyển; chỉ 20 phút để tới cảng Lạch Huyện; 50 phút tới Hà Nội; 1 giờ tới sân bay quốc tế Nội Bài…

Địa thế cận cao tốc, cảng biển, cảng hàng không giúp dự án sở hữu năng lực kết nối hiếm có. Đại đô thị, nhờ đó, trở thành điểm hẹn của dòng cư dân và dòng vốn đầu tư, nơi các hoạt động sinh sống, giao thương và mở rộng kinh doanh diễn ra liền mạch trong cùng một quần thể.

Một điểm khác biệt giúp Vinhomes Golden City tạo niềm tin trên thị trường chính là tốc độ thi công thần tốc. Chỉ sau 8 tháng sau khi ra mắt, công viên Tropical Forest rộng 2,56 ha đã vận hành từ tháng 11/2025, Central Forest quy mô 4,9 ha đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối trước khi ra mắt vào tháng 3/2026. Cũng ngay trong tháng 11, 70% tuyến đường chính đã thảm thô; 40% hạ tầng kỹ thuật ngầm và chiếu sáng hoàn thiện.

Tiện ích xanh tại Vinhomes Golden City đã thành hình để đại đô thị bước sang giai đoạn mới

Lợi thế về trí, tiện ích sống và hệ sinh thái xanh đã đặt nền móng để Vinhomes Golden City trở thành điểm hẹn của cộng đồng cư dân tinh hoa và giới chuyên gia quốc tế. Đại đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu sống, mà còn mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và làm việc trong cùng một không gian, tạo nên một phong cách sống hiện đại mà một đô thị thế hệ mới cần phải có.

Đây cũng là tiền đề hình thành các tuyến phố thương mại. Vinhomes Golden City đang tích lũy các yếu tố cần thiết không chỉ để thu hút dân cư, mà còn thu hút nhiều thương hiệu F&B, bán lẻ, dịch vụ... Khi các cảnh quan và cư dân đều hiện hữu, dòng người sẽ gia tăng tự nhiên, tạo lực đẩy giúp thương mại nội khu bùng lên theo quy luật đô thị.

Tốc độ hoàn thiện nhanh chóng tiếp tục gia tăng sức hút mạnh mẽ cho Vinhomes Golden City

Nội tại vượt trội định hình phong cách sống “4 trong 1”

Tại Vinhomes Golden City, phong cách sống “Live - Work - Play - Wellness” không phải là khẩu hiệu, mà được định hình từ quy hoạch, cấu trúc sản phẩm đến hệ tiện ích.

Trong đó, yếu tố Live (sống) thể hiện rõ nhất qua cách dự án tổ chức không gian sinh thái. Mật độ cây xanh, mặt nước lớn cùng những công viên chủ đề tạo nên không gian xanh rộng tới 41ha. Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên môi trường an cư tĩnh tại, thoáng sáng. Các tuyến đường nội khu thông thoáng, những dãy thấp tầng xen kẽ được mảng xanh ôm ấp giúp cư dân tận hưởng chất lượng sống khác biệt so với đô thị truyền thống.

Tiếp đó, thiết kế thông minh của các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Golden City đáp ứng cho nhu cầu Work (làm việc) một cách đa dạng. Với mỗi căn nhà phố 4 tầng, chủ sở hữu có thể vừa để ở, vừa làm văn phòng nhỏ, studio hay cửa hàng dịch vụ.

Sự linh hoạt này phù hợp với thói quen làm việc mới, khi nhiều ngành nghề ưu tiên những không gian đa mục đích hơn là văn phòng tách biệt. Ngoài ra, Vinhomes Golden City cũng kế cận các khu công nghiệp, cảng biển, giúp cư dân có thể sống cách nơi làm việc chỉ vài phút di chuyển, và giành lại thời gian để hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày.

Chủ sở hữu có thể làm việc tại nhà nhờ khả năng tối ưu công năng và dòng khách khổng lồ của đại đô thị. Ảnh phối cảnh

Cũng từ hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị, yếu tố Play (tận hưởng) được đáp ứng với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao đa dạng. Những công viên lớn, sân vận động liên hoàn, cung đường dạo bộ và quảng trường mở mang lại không gian sinh hoạt cộng đồng phong phú. Cư dân có thể chạy bộ, tập thể thao, gặp gỡ bạn bè hoặc tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần rời khỏi khu đô thị.

Wellness (nghỉ dưỡng) là yếu tố quan trọng giúp nâng tầm chất lượng sống, tạo sự khác biệt lâu dài cho Vinhomes Golden City. Các không gian chữa lành như vườn thiền, đường dạo trị liệu, khu botanic và những khoảng xanh giữa các dãy nhà giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Đặc biệt, Wellness Center rộng 1,74ha, một trong những không gian chăm sóc sức khỏe quy mô lớn nhất Hải Phòng hiện nay, giúp cư dân duy trì lối sống cân bằng ngay trong đô thị.

Nghỉ dưỡng và chữa lành là một trụ cột tạo nên phong cách sống mới tại Vinhomes Golden City. Ảnh phối cảnh

Bốn yếu tố “Live - Work - Play - Wellness” được kết hợp để tạo nên phong cách sống toàn diện mà Vinhomes Golden City đang hướng tới. Đây là mô hình hoàn hảo cho một đô thị quốc tế, góp phần tạo nền tảng đủ mạnh để duy trì sức hút trong nhiều thập kỷ.

Kết hợp với hệ thống hạ tầng quy mô cấp quốc gia đang được xây dựng, Vinhomes Golden City còn thể hiện rõ giá trị trường tồn không thể thay thế, với dư địa tăng giá dài hạn gắn liền với sự phát triển của cực tăng trưởng phía nam thành phố cảng.

Sự kiện “The Golden moment - Thời khắc hoàng kim” dành riêng cho giới đầu tư và những nhà sưu tầm tinh anh tại Hải Phòng gặp gỡ và tiếp cận thông tin chuyên sâu về sự phát triển mạnh mẽ của Trung tâm Kim Cảng tỷ đô và cơ hội đầu tư tăng trưởng từng ngày. Thời gian: 09:00, thứ Bảy, ngày 13/12/2025 Địa điểm: Văn phòng bán hàng Vinhomes Golden City, Hải Phòng

Thế Định