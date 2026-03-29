Trục phát triển bất động sản Đà Nẵng dịch chuyển về phía Tây Bắc

Việc Đà Nẵng chính thức khởi động bến cảng container Liên Chiểu đưa siêu dự án này tiến thêm một bước quan trọng sau khi đã hoàn thành hạ tầng dùng chung gần 3.500 tỷ đồng. Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, Liên Chiểu được định hướng trở thành một trong những cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, là cú hích chiến lược giúp Đà Nẵng chuyển dịch trục phát triển về phía Tây Bắc.

Phối cảnh dự án bến container cảng Liên Chiểu (Ảnh phối cảnh: Hateco)

Các chuyên gia nhận định, hạ tầng logistics quy mô lớn không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn kéo theo dòng vốn đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao. Khi cảng đi vào vận hành, khu vực Tây Bắc Đà Nẵng sẽ thu hút đông đảo chuyên gia logistics, kỹ sư, nhà quản lý chuỗi cung ứng và doanh nhân FDI…

Báo cáo của Savills Việt Nam cũng cho thấy, sự phát triển của các trung tâm logistics thường đi kèm nhu cầu gia tăng mạnh đối với nhà ở và dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, tại Liên Chiểu, nguồn cung hiện hữu chủ yếu vẫn là các khu dân cư truyền thống, thiếu vắng các khu đô thị đồng bộ, tiêu chuẩn quốc tế.

Vinhomes Hải Vân Bay toạ lạc dưới chân đèo Hải Vân (thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) được xem là dự án hưởng lợi trực tiếp, khi chỉ cách cảng Liên Chiểu 6-7 km - khoảng cách lý tưởng để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày của giới chuyên gia, đồng thời vẫn đảm bảo không gian sống tách biệt nhờ được che chắn bởi dãy Hải Vân.

Không chỉ lợi thế vị trí, dự án còn sở hữu địa thế hiếm có khi nằm trọn trong một vịnh biển kín gió, kết hợp thế “tựa sơn hướng hải”. Điều này giúp khu vực duy trì vi khí hậu ôn hòa, giảm thiểu tác động của bão, đồng thời tạo nên môi trường sống nghỉ dưỡng quanh năm.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái “all-in-one” của Vingroup giúp Vinhomes Hải Vân Bay đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống của tầng lớp thượng lưu và chuyên gia quốc tế. Khi đi vào vận hành, đại đô thị không chỉ là nơi ở mà còn là trung tâm dịch vụ cao cấp phục vụ trực tiếp cộng đồng cư dân tinh hoa khu vực cảng và các khu công nghiệp lân cận.

Vinhomes Hải Vân Bay đáp ứng “khẩu vị” an cư của giới chuyên gia quốc tế. Ảnh phối cảnh

Đòn bẩy giá trị từ siêu cảng và chính sách “5 năm không lo lãi suất”

Lịch sử phát triển đô thị cho thấy, các siêu cảng container luôn đóng vai trò đòn bẩy giá trị cho bất động sản khu vực lân cận. Tại cảng Thượng Hải (Trung Quốc), giá bất động sản khu vực Phố Đông đã tăng hơn 300% trong giai đoạn 2000-2015 khi hệ thống cảng và logistics bùng nổ. Hay tại cảng Rotterdam (Hà Lan), giá nhà tại các đô thị vệ tinh tăng trung bình 5-7%/năm trong suốt hơn một thập kỷ.

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tại TP.HCM, siêu cảng Cái Mép - Thị Vải đã kéo theo sự hình thành của các khu công nghiệp Phú Mỹ. Nhu cầu lưu trú, dịch vụ, thương mại tăng vọt đã đẩy giá bất động sản tại Phú Mỹ tăng trưởng trung bình 20-30%/năm trong nhiều năm.

Những dữ liệu này củng cố một quy luật rõ ràng: hạ tầng logistics quy mô lớn không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tái định hình mặt bằng giá bất động sản.

Tại Đà Nẵng, siêu cảng Liên Chiểu đi vào vận hành dự báo sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ đưa khu Tây Bắc trở thành cực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, các dự án quy mô lớn, sở hữu vị trí chiến lược và quy hoạch bài bản như Vinhomes Hải Vân Bay được xem là có lợi thế đón đầu “sóng hạ tầng”.

Cơ hội đầu tư giá trị đang mở ra với BĐS ven biển tại khu Bạch Vân. Ảnh phối cảnh

Đáng chú ý, yếu tố giúp nhà đầu tư tự tin xuống tiền ở giai đoạn hiện tại đến từ điểm tựa tài chính vững chắc của Vinhomes. Với chương trình “5 năm không lo lãi suất”, nhà đầu tư được vay vốn với lãi suất thấp nhất thị trường và được cam kết cố định tới 5 năm.

Cụ thể, lãi suất chỉ 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm với gói vay 24 tháng hoặc 7,8%/năm khi vay 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Nếu thị trường vượt ngưỡng này, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng, trong bất động sản, việc quá tập trung vào lãi suất đôi khi khiến nhà đầu tư quên đi các yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị tài sản. Một quyết định đúng đắn cần dựa trên “kiềng ba chân”: pháp lý vững chắc, thanh khoản cao và tiềm năng hạ tầng trong tương lai.

Chưa đến ngày kick off dự án vào 07/4, văn phòng bán hàng ở cả Bắc – Trung – Nam đã kín chỗ khách đến ký thủ tục mua dự án Hải Vân Bay

Dẫn dữ liệu từ các dự án như Vinhomes Riverside, Times City hay Royal City, vị chuyên gia chỉ rõ, những người sở hữu sớm không chỉ bảo toàn được tài sản qua các đợt khủng hoảng mà còn chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị thực tế.

Theo nhận định của giới đầu tư, khi siêu cảng Liên Chiểu chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc, việc chớp thời cơ với chính sách “5 năm không lo lãi suất” để sở hữu tài sản thực Vinhomes Hải Vân Bay được coi như là “đi trước một nhịp”. Chiến lược này giúp nhà đầu tư nắm giữ tài sản ngay ở “nước đầu” với mức giá khởi điểm. Sau đó, biên lợi nhuận có thể sẽ mở rộng khi hạ tầng hoàn thiện, đô thị vận hành đầy đủ và dòng chuyên gia đổ về Tây Bắc Đà Nẵng.

