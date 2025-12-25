Khi thập kỷ phát triển tiếp theo mở ra, bệnh viện hướng tới một mục tiêu lớn hơn: Kiến tạo mô hình “y học dựa trên giá trị”, nơi y học hiện đại song hành cùng giá trị nhân văn.

Chinh phục “dấu vàng JCI” chỉ sau 15 tháng, tiên phong đổi mới mô hình điều trị

Vinmec Central Park là cơ sở thứ 3 thuộc Hệ thống Y tế Vinmec, được đầu tư 1.200 tỷ đồng, với định hướng ngay từ đầu là vận hành theo chuẩn quốc tế tại khu vực phía Nam.

Trên khuôn viên gần 39.000 m², Vinmec Central Park được xây dựng với quy mô 178 giường, 16 chuyên khoa cùng các trung tâm mũi nhọn như tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm.

Vinmec Central Park được xây dựng trên khuôn viên rộng rãi với tổng số vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại hàng đầu thế giới, từ CT 640 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, đến phòng mổ Hybrid cùng hạ tầng quản trị dữ liệu số hóa. Song hành với công nghệ là đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, thường xuyên hội chẩn và hợp tác với các trung tâm y khoa lớn tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á.

Chỉ sau 15 tháng chính thức đi vào hoạt động, tháng 6/2017, Vinmec Central Park đã vượt qua kỳ thẩm định khắt khe của Joint Commission International (JCI) - tổ chức đánh giá chất lượng y tế hàng đầu của Mỹ - với số điểm 9,84/10 ngay trong lần đánh giá đầu tiên. Đây là kết quả đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh “dấu vàng JCI” được công nhận tại hơn 90 quốc gia, với hệ thống 285 tiêu chuẩn và 1.166 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, tập trung vào an toàn người bệnh, hiệu quả điều trị và quản trị chất lượng toàn diện.

Bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản.

Trong một thập kỷ phát triển, Vinmec Central Park ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô hoạt động và năng lực chuyên môn. Từ gần 18.000 lượt khám ngoại trú trong năm đầu tiên, đến năm 2025, bệnh viện phục vụ hơn 130.000 lượt khám, nâng tổng số khách hàng lên gần một triệu lượt. Quy mô bệnh viện không ngừng mở rộng, từ 16 lên 22 khoa, đồng thời hình thành 4 trung tâm trọng điểm, đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu của người dân trong nước và bệnh nhân quốc tế.

Song hành với sự tăng trưởng là những dấu mốc chuyên môn mang tính tiên phong. Tháng 12/2017, Vinmec Central Park trở thành Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da - “chuẩn vàng” cho bệnh nhân lớn tuổi, nguy cơ phẫu thuật cao - được triển khai với tỷ lệ thành công 95,9%, đưa bệnh viện trở thành trung tâm TAVI có số lượng bệnh nhân lớn nhất cả nước ở thời điểm đó.

Năm 2023, việc đạt chứng chỉ ACC - Trung tâm Xuất sắc trong lĩnh vực tim mạch - tiếp tục khẳng định vị thế chuyên môn của bệnh viện. Đến năm 2024, Vinmec Central Park gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected, kết nối trực tiếp với một trong những hệ thống y tế danh tiếng nhất thế giới, mở rộng cánh cửa hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuẩn hóa lâm sàng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Ê-kíp bác sĩ đang chuẩn bị đưa điện cực vào sọ não, điều trị cho bệnh nhân 9 tuổi mắc động kinh kháng trị.

Bước sang năm thứ 10, Vinmec Central Park tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong công nghệ khi lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật đặt điện cực não sâu (SEEG) dưới hệ thống định vị tiên tiến nhất, giúp thăm dò ổ động kinh cho bệnh nhi mắc động kinh kháng trị. Kỹ thuật được thực hiện dưới sự tư vấn của các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Cleveland Clinic (Hoa Kỳ).

Cùng với các phương pháp chuyên sâu như phẫu thuật não tỉnh, điều biến thần kinh bằng kích thích dây X…, bệnh viện hiện là một trong số ít cơ sở làm chủ toàn diện các kỹ thuật điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp.

Củng cố nền tảng xuất sắc, kiến tạo mô hình y học dựa trên giá trị

Trong 10 năm đầu tiên, Vinmec Central Park đã khẳng định vị thế của một “bệnh viện quốc tế”. Trong thập kỷ tiếp theo, bệnh viện xác định tầm nhìn phát triển là củng cố nền tảng xuất sắc, hướng tới kiến tạo mô hình y học dựa trên giá trị, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi quyết định.

Để thực hiện mục tiêu, bệnh viện xác định trụ cột đầu tiên là phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao và giàu lòng nhân ái, song hành với đầu tư công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Việc kết hợp hài hòa giữa “bàn tay người thầy thuốc” và công nghệ cao được kỳ vọng giúp nâng độ chính xác trong chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Song song với năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ được xác định là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt. Vinmec Central Park hướng đến chuẩn hóa toàn bộ quy trình chăm sóc người bệnh, từ khâu tiếp đón, thăm khám, điều trị đến theo dõi sau ra viện, với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong giai đoạn mới, Vinmec Central Park tiếp tục củng cố nền tảng xuất sắc nhằm mục tiêu xây dựng nền y học dựa trên giá trị, lấy người bệnh làm trung tâm.

Ở góc độ quản trị, bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng hệ thống vận hành tinh gọn, hiệu quả, dựa trên dữ liệu và các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm soát chất lượng và đo lường hiệu quả được xem là nền tảng để tối ưu nguồn lực, giảm lãng phí và nâng cao năng suất.

Đáng chú ý, thông qua tối ưu quy trình, kiểm soát chất lượng và đầu tư có chọn lọc, bệnh viện hướng tới cung cấp chất lượng dịch vụ cao với chi phí hợp lý, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, hiện đại, nhân văn ngay tại Việt Nam.

“Chúng tôi không chỉ đo lường sự phát triển của Vinmec Central Park bằng quy mô hay những dấu ấn chuyên môn, mà còn bằng mức độ an tâm của người bệnh khi lựa chọn gửi gắm sức khỏe và sinh mệnh của mình. Bởi mỗi bước tiến về công nghệ hay chuyên môn chỉ có ý nghĩa khi giúp người bệnh được điều trị tốt hơn, sống khỏe hơn và tin tưởng hơn vào y tế Việt Nam”, TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết.