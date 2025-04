Mùa tuyển sinh đại học 2025-2026 tiếp tục chứng kiến sự bứt phá của học sinh Vinschool khi nhiều em trúng tuyển vào các trường danh tiếng trong nước và quốc tế trong Kì Tuyển sinh sớm vừa qua.

Đặc biệt, 2 học Nguyễn Bentley Minh Nhật và Nguyễn Sỹ Hưng đã gây “bão” mạng xã hội khi xuất sắc giành học bổng hơn 8 tỷ đồng mỗi em từ các trường Đại học danh giá nhất nước Mỹ thuộc nhóm Ivy League - Dartmouth College và Brown University.

Cùng với Minh Nhật và Sỹ Hưng, nhiều học sinh khác của Vinschool cũng đã giành được suất trúng tuyển sớm với các học bổng giá trị từ 30% đến 95% vào các trường đại học hàng đầu trong nước và thế giới như University of Exeter, University of Southampton và Cardiff University (3 trường Đại học thuộc Russell Group, Anh Quốc), University of Toronto (#1 Đại học quốc tế tại Canada), Monash University (thuộc nhóm Đại học G8 đứng đầu nước Úc) hay VinUniversity và nhiều trường danh tiếng khác.

Truyền thống học thuật xuất sắc

Những thành tích ấn tượng này là sự tiếp nối truyền thống học tập với chuỗi kết quả đáng tự hào của Vinsers trong năm học trước.

Những học sinh Vinschool trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước trước khi tốt nghiệp THPT

Trong năm 2024-2025, 80% học sinh lớp 12 đã trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế trước khi tốt nghiệp, thông qua các hình thức xét tuyển thẳng học bạ, đánh giá năng lực, xét tuyển tài năng hoặc kết hợp với các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT hoặc A-Level.

Đặc biệt, 100% Đại học chính quy Vinsers trúng tuyển sớm đều thuộc Đại học top đầu Việt Nam, nổi bật như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Thủy lợi, ĐH Xây dựng Hà Nội... Hơn một phần ba học sinh lớp 12 tại Vinschool nhận được lời mời nhập học từ các trường đại học hàng đầu thế giới tại Úc, Mỹ, Canada, Anh; gần 40% trong số này được nhận các suất học bổng giá trị từ 30% đến 100%.

Học sinh Vinschool đạt hơn 6000 giải thưởng ở các cuộc thi uy tín trong và ngoài nước năm học 2023-2024

Không chỉ xuất sắc trong tuyển sinh đại học, học sinh Vinschool còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường học thuật quốc tế. Cụ thể, 8 học sinh đã đạt "Top in the world" (Điểm cao nhất thế giới) trong kì thi IGCSE và 7 học sinh đạt "Top in Vietnam" (Điểm cao nhất Việt Nam) trong kì thi IGCSE, AS/A-Level. Ngoài ra, Vinsers cũng giành được hơn 6.000 giải thưởng tại các cuộc thi học thuật uy tín trong và ngoài nước.

Giáo dục toàn diện - nền tảng cho thành công

Những thành tích này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục và phương pháp giảng dạy hiệu quả của Vinschool. Là hệ thống giáo dục Việt Nam đầu tiên được giám định toàn diện bởi Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS), Vinschool áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhằm mang lại môi trường học tập tối ưu cho học sinh từ Mầm non tới THPT.

Môi trường học tập chuẩn quốc tế cho học sinh từ Mầm non tới THPT tại Vinshool

Vinschool cũng là trường đầu tiên tại Việt Nam được Bộ GD&ĐT cấp phép thực hiện tích hợp giữa chương trình Quốc tế Cambridge và chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, là trường duy nhất Việt hóa toàn diện chương trình Cambridge, giúp học sinh tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay từ những năm học đầu đời. Chương trình này không chỉ trang bị năng lực chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng liên môn như kỹ năng thế kỷ 21, tư duy công dân toàn cầu, kỹ năng số và tư duy phản biện.

Vinschool chú trọng phát triển toàn diện cả năng lực chuyên môn và các kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh

Chương trình THPT tại Vinschool được cá nhân hóa với hơn 50 lựa chọn môn học, cho phép học sinh xây dựng lộ trình học tập phù hợp với thế mạnh và định hướng tương lai. Học sinh được cố vấn học tập 1-1, hướng dẫn chiến lược ứng tuyển đại học ngay từ những năm đầu cấp 3. Ngoài kiến thức học thuật, Vinschool còn chú trọng phát triển năng lực tiếng Anh, phẩm chất, kỹ năng cho học sinh thông qua các lớp IELTS, SAT miễn phí, các môn học đặc thù như Công dân toàn cầu (GCED), Giáo dục kỹ năng-phẩm chất (CLISE) hay đa dạng câu lạc bộ ngoại khóa và các hoạt động ngoài lớp học.

Học sinh Vinschool được khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và được cố vấn học tập đồng hành xuyên suốt các năm THPT

“Chương trình kiến tập lớp 11 tại Vinschool đã cho em cơ hội gặp gỡ các chuyên gia Marketing đầu ngành, giúp em có góc nhìn thực tế về công việc và định hướng rõ ràng cho tương lai. Nhà trường cũng tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp qua đa dạng các dự án cá nhân và CLB như Youth for Sustainable Future, Vintamin, v.v. Những trải nghiệm này đã giúp em phát triển kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện và xây dựng hồ sơ ấn tượng để chinh phục đại học mơ ước”, Lê Hoàng Gia Hân - Vinser đã đạt học bổng 6 tỷ đồng Đại học Fordham, Top 10 ngành Marketing tại Mỹ chia sẻ.

Với nền tảng giáo dục vững chắc và sự định hướng bài bản, học sinh Vinschool tiếp tục khẳng định vị thế trong các mùa tuyển sinh đại học, mở rộng cơ hội học tập tại những môi trường hàng đầu thế giới.

Vinschool tuyển sinh các cấp học bậc phổ thông: Tiểu học, THCS và THPT (6 - 17 tuổi) tại: Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc.

Quý phụ huynh quan tâm vui lòng tìm hiểu tại:

https://vinschool.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-vinschool/

Thế Định