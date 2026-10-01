Chính thức bàn giao vào tháng 8, căn hộ Vista Residence lập tức trở thành tâm điểm cho thuê dài ngày tại khu vực Hòa Cường, Đà Nẵng với mức giá 21-40 triệu đồng/tháng.

"Bến đỗ" của chuyên gia công nghệ và khách quốc tế

Khảo sát thực tế cho thấy, sức hút của dự án đến từ tệp khách thuê đa dạng, có tiêu chuẩn sống cao.

Là chuyên gia công nghệ đến từ TP. Hồ Chí Minh hiện làm việc tại Đà Nẵng, anh Nguyễn Minh Tuấn cho biết chọn thuê tại Vista Residence Da Nang nhờ sự thuận tiện về vị trí: "Mỗi ngày tôi chỉ mất chừng 5 phút để đến chỗ làm, xung quanh lại sẵn có trung tâm thương mại, công viên và các dịch vụ thiết yếu giúp tôi tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, công việc hay phải đi công tác nước ngoài nên việc ở gần sân bay mang lại sự chủ động lớn trong di chuyển".

Bên cạnh giới chuyên gia trong nước, dự án còn ghi nhận sự góp mặt của cộng đồng cư dân quốc tế. Điển hình như ông Harry (60 tuổi, đến từ Mỹ) cùng vợ đã chọn nơi đây làm chốn an cư tuổi xế chiều sau một chuyến du lịch Đà Nẵng.

Chọn thuê căn hộ 3 phòng ngủ với chi phí hơn 1.500 USD/tháng, ông chia sẻ về trải nghiệm sống khác biệt: “Đặc thù công việc đầu tư tài chính theo múi giờ Mỹ nên tôi thường xuyên làm việc vào buổi tối. Về đêm, ngồi làm việc bên khung cửa sổ phóng tầm nhìn trọn vẹn ra thành phố lung linh là một trải nghiệm tuyệt vời. So với khách sạn, không gian căn hộ rộng rãi, yên tĩnh và riêng tư giúp hai vợ chồng sinh hoạt thoải mái mà lại tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều”

Đất Xanh Miền Trung và Công ty Cổ phần Cường Thịnh Phát Land đã tổ chức lễ bàn giao căn hộ và chào đón cư dân chuyển về sinh sống tại dự án Vista Residence Da Nang vào ngày 7/8/2026

Giao dịch cho thuê sôi động, mức giá 21-40 triệu đồng/tháng

Theo ghi nhận từ các chuyên viên môi giới cho thuê căn hộ tại Đà Nẵng, nhiều căn hộ tại Vista Residence Da Nang được lấp đầy trong thời gian ngắn sau khi hoàn thiện và tiếp tục nhận thêm nhu cầu thuê mới. Khách thuê chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ, giới trẻ làm trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ và chuyên gia làm việc từ xa. Bên cạnh đó, dự án còn quy tụ đông đảo chuyên gia quốc tế và người nước ngoài đến Đà Nẵng sinh sống, nghỉ dưỡng lâu dài.

Hiện giá căn 2 phòng ngủ dao động từ 20 - 32 triệu đồng/tháng, trong khi căn 3 phòng ngủ đang cho thuê từ 30 - 40 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí, tầm view và mức độ đầu tư nội thất.

Hình ảnh thực tế một căn hộ 2PN Vista Residence Da Nang sau hoàn thiện và nhanh chóng tìm được khách thuê dài hạn với giá 26 triệu/tháng.

Dưới góc độ của người sở hữu, bài toán khai thác dòng tiền đang mang lại biên độ lợi nhuận khá khả quan. Chị Ngọc Mai, chủ nhân một căn hộ tại dự án cho biết: "Nhờ chất lượng bàn giao tốt cùng tiến độ nhanh chóng, việc khai thác dòng tiền diễn ra rất thuận lợi và khách thuê cũng vô cùng hài lòng. Có được khách thuê ổn định giúp tôi duy trì nguồn thu nhập đều đặn mỗi tháng"

Tương tự chị Mai, anh Quang Hùng, một chủ sở hữu khác cho biết sức hấp dẫn của dự án vượt ngoài mong đợi của anh: “Căn hộ của tôi hoàn thiện nội thất đúng vào thời điểm nhu cầu thuê rất lớn, nên việc cho thuê diễn ra nhanh chóng. Nhiều người cũng hỏi mua lại, nhưng căn hộ đang khai thác hiệu quả nên tôi chưa có ý định chuyển đổi”.

Căn hộ Vista Residence Da Nang sở hữu tầm nhìn hướng sông Hàn, biển Mỹ Khê và trung tâm thành phố

Tiềm năng thị trường cho thuê căn hộ tại Đà Nẵng

Không riêng Vista Residence Da Nang, thị trường căn hộ cho thuê và khai thác lưu trú tại Đà Nẵng đang ghi nhận lực cầu bứt phá, mặt bằng giá khởi sắc và công suất vận hành tối ưu nhờ vị trí chiến lược, khả năng kết nối linh hoạt tới các trung tâm việc làm cùng bảo chứng vững chắc từ hệ sinh thái du lịch và xung lực kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do

Về giá thuê, khu An Thượng và Sơn Trà dao động 8 – 12 triệu đồng/tháng cho căn studio và 20 – 30 triệu đồng/tháng cho căn cao cấp. Riêng trục ven sông Hàn liên tục thiết lập mặt bằng giá mới: studio vượt 18 triệu đồng/tháng, căn 1 phòng ngủ từ 25 triệu đồng/tháng và căn 2 phòng ngủ trên 42 triệu đồng/tháng. Đặc biệt vào mùa cao điểm như Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), căn hộ studio hướng sông có giá thuê ngắn hạn đạt 2 – 3 triệu đồng/đêm với tỷ lệ lấp đầy tối đa.

Sự hấp dẫn của thị trường căn hộ cho thuê tại trung tâm thành phố Đà Nẵng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho phân khúc căn hộ. Trong bức tranh đó, các doanh nghiệp BĐS trên địa bàn cũng đang tiếp tục cung cấp các sản phẩm có chất lượng hoàn thiện cao, không gian sống hoàn hảo ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng - Huế để cung cấp giải pháp an cư - đầu tư - tích lũy tài sản tốt cho khách hàng.

(Nguồn: Đất Xanh Miền Trung)