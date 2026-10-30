Phân bón Vita Max ứng dụng công nghệ nano, kết hợp axit humic 7%, NPK và vi lượng, hỗ trợ chăm đất, dưỡng rễ và bổ sung dinh dưỡng cho cây trong canh tác hướng tới nông sản sạch.

Vita Max kết hợp chăm rễ và bổ sung dinh dưỡng

Để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, sản xuất nông sản sạch cần gắn liền yêu cầu chất lượng nông sản với quá trình canh tác. Trong khâu dinh dưỡng, bà con cần lựa chọn phân bón vừa phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây, vừa có thông tin thành phần và hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Giữa nhiều dòng phân bón, giá trị của một công thức nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu sinh trưởng toàn diện của cây, từ duy trì bộ rễ đến phát triển thân lá và nuôi hoa, dưỡng trái.

Theo nhà sản xuất, phân bón sinh học Vita Max kết hợp hỗ trợ kích rễ và bổ sung dưỡng chất trong cùng công thức ứng dụng công nghệ nano. Sản phẩm chứa axit humic 7%, NPK 3-3-3 cùng các vi lượng đồng, sắt, mangan và kẽm. Nhờ sự phối hợp này, Vita Max vừa hỗ trợ bộ rễ phát triển, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây sinh trưởng, ra hoa và nuôi trái.

Với nhiều nhóm cây trồng, trong đó có cây ăn quả và cây công nghiệp, chăm rễ và cung cấp dưỡng chất là hai nhu cầu cần được thực hiện đồng bộ. Phân bón Vita Max kết hợp hai vai trò này, giúp bà con bổ sung dinh dưỡng gắn với khả năng hấp thu của cây, phục vụ mục tiêu nâng cao năng suất mùa vụ và chất lượng nông sản.

Công thức phối hợp axit humic với NPK và vi lượng

Theo nhà sản xuất, điểm đáng chú ý trong công thức thành phần của phân bón Vita Max là sự kết hợp giữa axit humic 7% với dinh dưỡng đa lượng và vi lượng. Axit humic là một nhóm hợp chất hữu cơ tự nhiên, hỗ trợ cải thiện môi trường đất và vùng rễ, góp phần giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng và tạo điều kiện cho rễ non, rễ cám phát triển. Trong khi đó, NPK và các vi lượng bổ sung nguồn khoáng phục vụ hoạt động sinh trưởng của cây.

Sự phối hợp này giúp Vita Max vừa hỗ trợ khả năng hấp thu, vừa bổ sung dưỡng chất đáp ứng nhu cầu sinh trưởng. Khi cây cần phục hồi, sản phẩm hỗ trợ phát triển bộ rễ, bật đọt và phát triển lá. Khi cây bước vào giai đoạn sinh sản, nguồn dinh dưỡng tiếp tục phục vụ phân hóa mầm hoa, hình thành hoa, phát triển trái non và nuôi trái lớn.

Trong quy trình canh tác hướng tới nông sản sạch, Vita Max đảm nhiệm khâu dinh dưỡng: hỗ trợ rễ khỏe, duy trì thân lá và cung cấp dưỡng chất cho hoa, trái phát triển. Với nhóm cây thu trái hoặc hạt, sản phẩm góp phần duy trì sức cây để nuôi phần thu hoạch, hướng tới sản lượng, kích cỡ và độ đồng đều. Quá trình này cần được kết hợp với quản lý nước, sâu bệnh và kiểm soát vật tư đầu vào để hướng tới mục tiêu chất lượng, an toàn nông sản của cả quy trình.

Vita Max dạng gel dễ hòa tan, thuận tiện sử dụng

Phân bón Vita Max ứng dụng công nghệ nano, có dạng gel dễ hòa tan trong nước, thuận tiện pha loãng để phun đều lên tán lá hoặc tưới gốc. Công nghệ nano góp phần tăng khả năng hấp thu và sử dụng dinh dưỡng của cây, giúp bổ sung dưỡng chất phục vụ sinh trưởng và phát triển.

Để phát huy hiệu quả, bà con cần pha đúng liều lượng, sử dụng phù hợp với từng nhóm cây và giai đoạn sinh trưởng. Khi bón lá, nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát; khi tưới gốc, cần chú ý độ ẩm và khả năng thoát nước của đất. Sử dụng Vita Max đúng cách, đúng thời điểm sẽ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Đại diện nhãn hàng Vita Max chụp ảnh lưu niệm với ông Hồ Nhật Tân

Trong chuyến đi thực tế vừa qua, nhãn hàng Vita Max ghi nhận những chuyển biến tích cực ở một số nhà vườn khi đưa Vita Max vào chu trình chăm sóc cây.

Ông Hồ Nhật Tân - chủ vườn sầu riêng tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - chia sẻ: “Sau khi trái bị rụng nhiều, tôi đã sử dụng phân bón Vita Max, kết quả rất vui: đất quanh gốc tơi hơn, lá tốt, trái phát triển ổn định, mã đẹp, xanh tròn.”

Ông Nguyễn Văn Lan - chủ vườn cà phê - cho biết: “Tôi sử dụng Vita Max cho vườn cà phê trong suốt mùa vụ, đặc biệt là giai đoạn phục hồi và nuôi trái. Tôi thấy rễ trắng nhiều hơn, cây khỏe, bật đọt khá đồng đều, lá xanh dày hơn, trái đậu nhiều và phát triển tròn đều, dự kiến năng suất gấp đôi vụ trước.”

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Lan tại vườn cà phê của gia đình

Phân bón Vita Max có mã số 08320, được sản xuất theo Giấy phép sản xuất số 0928/GCN-TTBVTV-PB và lưu hành theo Quyết định số 1154/QĐ-BVTV-PB. Những thông tin này được thể hiện công khai trên nhãn.

Hồ sơ sản phẩm cùng hàm lượng thành phần cụ thể giúp người trồng có căn cứ nhận diện, lựa chọn và sử dụng Vita Max. Nhà sản xuất khuyến cáo, trong canh tác bà con cần cân đối sản phẩm với chương trình dinh dưỡng, kết hợp bổ sung hữu cơ phù hợp, quản lý nước và sâu bệnh để phát huy tối ưu hiệu quả chăm sóc, duy trì sức cây, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, hướng tới nông sản sạch phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

(Nguồn: Công ty TNHH Vita Farm)