Mỗi sản phẩm của Vitatree đều phải vượt qua chuỗi kiểm định khắt khe. Ảnh: B.Pure Việt Nam

Đại diện nhãn hàng Vitatree, ông Daniel Moore - Giám đốc QA Công ty BPure Australia đã có chia sẻ: “Mỗi lô sản phẩm đều được kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm TGA ở Úc, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và được sản xuất tại các nhà máy chuẩn GMP, đảm bảo chất lượng vượt trội. Chứng nhận Australian Made không chỉ là danh hiệu, mà là sự bảo chứng cho niềm tin và chất lượng sản phẩm dành cho các khách hàng”.

Cụ thể, để lưu hành và đến tay người tiêu dùng, mỗi lô sản phẩm của Vitatree đều phải vượt qua chuỗi kiểm định khắt khe gồm ba cấp độ:

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào

Trước khi đưa vào sản xuất, mọi nguyên liệu đều trải qua quá trình kiểm tra gắt gao, đảm bảo đạt độ tinh khiết, không nhiễm kim loại nặng, hóa chất độc hại hay các tạp chất khác.

Giám sát quá trình sản xuất

Các sản phẩm của Vitatree được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Toàn bộ quy trình từ pha trộn, đóng gói đến hoàn thiện đều được thực hiện trong môi trường vô trùng, khép kín. Đội ngũ kỹ thuật giám sát liên tục để đảm bảo hàm lượng dưỡng chất chính xác, nhiệt độ, độ ẩm tối ưu, và tuân thủ các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt nhất của Úc.

Kiểm nghiệm thành phẩm cuối cùng

Sau khi hoàn tất, thành phẩm phải trải qua các bài kiểm tra chất lượng cuối cùng trong phòng thí nghiệm độc lập. Các tiêu chí được đánh giá bao gồm: đúng hàm lượng đã công bố, độ ổn định của sản phẩm, và sự không có mặt của vi sinh vật gây hại. Chỉ những lô hàng đạt 100% tiêu chuẩn này mới được TGA cấp phép lưu hành.

Đại diện nhãn hàng Vitatree nhấn mạnh, chính chuỗi kiểm định nhất quán, đa cấp độ đã giúp Vitatree xây dựng niềm tin về sự an toàn và hiệu quả lâu dài, đặc biệt là với sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein, giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho trí não và thị lực của trẻ.

Hỗ trợ bổ sung bộ đôi dưỡng chất vàng cho trí não và thị lực

TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein cung cấp bộ đôi dưỡng chất vàng cho trí não và thị lực

TPBVSK Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein là sự kết hợp của hai dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của trẻ.

Thành phần DHA trong sản phẩm được chiết xuất từ tảo biển Schizochytrium - một nguồn DHA tinh khiết, không chứa thủy ngân, kim loại nặng hay các tạp chất khác. DHA được biết đến là dưỡng chất chiếm tỷ lệ lớn trong cấu trúc tế bào thần kinh, đóng vai trò quan trọng cho việc hình thành các kết nối thần kinh, giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, tập trung và học hỏi của trẻ. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nutrients (2018) đã chỉ ra rằng việc bổ sung DHA có thể cải thiện khả năng đọc, trí nhớ và hành vi ở trẻ em thiếu hụt dưỡng chất này.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Viện Mắt Quốc gia Hoa Kỳ, Lutein hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh, bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng có hại. Đồng thời, một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) cũng chỉ ra Lutein tích lũy trong não có liên quan đến chức năng nhận thức và học hỏi.

Lutein còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các phân tử DHA nhạy cảm khỏi bị phân hủy trong cơ thể. Khi kết hợp với nhau, Lutein giúp đảm bảo DHA phát huy tối đa hiệu quả trong việc hỗ trợ chức năng não. Sự cộng hưởng này giúp trẻ không chỉ có một bộ não phát triển mà còn sở hữu đôi mắt khỏe mạnh, sẵn sàng khám phá thế giới bằng khả năng nhìn sắc nét và tư duy linh hoạt.

Vitatree và hành trình ươm mầm thế hệ tương lai

Với những cam kết nghiêm ngặt về chất lượng, Vitatree đã trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều phụ huynh, nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và vinh dự đạt danh hiệu Hạng Vàng - Thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2024.

Ông Daniel Moore nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng, đầu tư vào trẻ em không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn là sứ mệnh của các doanh nghiệp làm trong ngành sức khỏe. Từng sản phẩm Vitatree mang tới thị trường Việt đều phải đạt được sự an toàn, rõ ràng về kiểm nghiệm, và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein Hỗ trợ bổ sung DHA và Lutein, hỗ trợ tốt cho não bộ, mắt và nhận thức Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xuất xứ và tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: Xuất xứ: Australia Nhà sản xuất: Ferngrove Pharmaceuticals Australia Pty Ltd Địa chỉ: 5 Ferngrove Place South Granville, NSW 2142 Australia Tổ chức công bố, nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH B.Pure Việt Nam Địa chỉ: Số 34 ngõ 155 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, TP. Hà Nội, Việt Nam Chi tiết xem tại: https://vitatree.com.vn/tpbvsk-kids-high-strength-dha-algae-oil-plus-lutein-p38335701.html

(Nguồn: Công ty TNHH B.Pure Việt Nam)