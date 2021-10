Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản cao cấp trong nửa đầu năm 2021 vẫn có mức tăng trưởng giá trung bình đạt 3,9%, mức tăng nhanh nhất kể từ cuối năm 2016.

“Ngược dòng” Covid-19

Theo số liệu của Savills, bất chấp đại dịch Covid-19, tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn ghi nhận mức tăng trưởng giá của thị trường bất động sản cao cấp trung bình đạt 3,9%. Báo cáo về thị trường nhà ở tại 30 thành phố trên toàn cầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2020, thị trường nhà ở tại những thành phố này ghi nhận mức tăng trưởng giá nhẹ khoảng 0,7%.

BĐS hạng sang, chuẩn quốc tế được nhận định là “điểm nóng” trong thời gian sắp tới

Giới chuyên gia nhận định, hầu hết nhà đầu tư trên toàn cầu đều giữ niềm tin rằng, bất động sản, đặc biệt bất động sản cao cấp vẫn là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền. Nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

Công ty tài chính Bloomberg (Mỹ) cũng đánh giá, triển vọng tăng giá trong tương lai của thị trường bất động sản Việt Nam vẫn rất tốt, trong đó, sản phẩm bất động sản hạng sang với tiêu chuẩn quốc tế là điểm nóng.

Bình Minh Garden - điểm sáng đầu tư phía đông Hà Nội

Tọa lạc tại số 93 Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, khu căn hộ cao cấp BMG Hà Nội được giới thiệu ra thị trường với phân khúc căn hộ 5 sao chuẩn chất Mỹ, được quản lý bởi đơn vị quản lý quốc tế hàng đầu thế giới là Best Western.

Tiện ích bể bơi thác tràn ôm trọn khoảng không tự do tại BMG Hà Nội

BMG Hà Nội định vị cho mình phân khúc căn hộ cao cấp dành cho giới thượng lưu, với “tiện ích trang bị trong tiện ích”.

Theo chủ đầu tư này, dự án sở hữu toàn bộ hệ thống khí - điện - nước tiêu chuẩn quốc tế. Nguồn nước được đảm bảo theo tiêu chuẩn WHO, an toàn cho sức khỏe. Hệ thống điện theo tiêu chuẩn Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế - IEC đảm bảo tiện dụng, an toàn. Hệ thống khí luôn đảm bảo nguồn khí tươi sạch 24/24 với hệ tiêu chuẩn khí của NFPA (Mỹ).

Bên cạnh đó, BMG Hà Nội còn có hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ và đẳng cấp. Ngay tại công viên trung tâm của dự án, vườn Ánh Dương rộng hơn 6.000m2 phục vụ mọi hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn ngoài trời. Trong tòa nhà hiện đại là hàng loạt các tiện ích đa dạng bao gồm vườn Babylon, Sky bar, bể bơi thác tràn, hệ thống phòng tập gym, spa,… thỏa mãn mọi nhu cầu của chủ nhân.

BMG Hà Nội toạ lạc tại vị trí đắc địa thừa hưởng hàng loạt tiềm năng về quy hoạch hạ tầng như: quy hoạch khu vực Long Biên, cầu Trần Hưng Đạo… Đặc biệt, các cư dân của BMG Hà Nội còn được sở hữu những đặc quyền “nghĩ dưỡng tại gia” như: meeting lounge, cigar lounge… hay dịch vụ house keeping, thư kí riêng…, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng 365 ngày, tận hưởng trọn vẹn từng giây phút.

Lệ Thanh