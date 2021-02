Với nhiều người, chung cư là toàn bộ gia tài, vì vậy cần xem xét kỹ các yếu tố dưới đây:

1. Vấn đề an ninh

Các tầng thấp thường được xem là không an toàn so với các tầng cao hơn, có lẽ vì ra vào dễ hơn các tầng ở phía trên. Do đó, khi mua chung cư nên quan tâm đến vấn đề an ninh ở cửa ra vào, thang máy, khu vực bảo vệ.

Anuj Puri, Chủ tịch công ty Tư vấn Bất động sản ANAROCK ở Ấn Độ cho biết, các tầng thấp thường không đưa đến sự riêng tư cho chủ nhà, đặc biệt nếu tòa nhà chung cư nơi định mua gần đường chính hoặc các khu vực dân cư đông cư. Nếu ở các khu vực này, các tầng trên cao sẽ yên tĩnh và đỡ đông đúc, tránh ồn ào xung quanh làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Nếu quyết định mua tầng trên cùng thì cần xem xét cả tòa nhà có xây vượt tầng không để tránh các rắc rối về sau

Trước khi mua căn hộ, người mua cũng cần kiểm tra xem tầng đó hay các khu vực khác có lắp camera an ninh để đảm bảo an ninh hay không.

2. An toàn cháy nổ

Khi mua một căn hộ ở tầng cao, an toàn cháy nổ là vấn đề cần quan tâm. Khi ở chung cư, bạn phải xác định tòa chung cư đã đạt được chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng hay chưa. Nếu chưa thì nguy cơ cháy nổ vẫn là tiềm ẩn.

Nếu như có chứng nhận này, tòa nhà đã có hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo và tuân thủ theo các quy định an toàn cháy nổ.

3. Số lượng thang máy và cầu thang bộ

Tốt nhất nên có ít nhất 2 hoặc nhiều thang máy trong mỗi tòa chung cư để ít nhất một chiếc sẽ hoạt động ổn định khi chiếc kia bị trục trặc hay hỏng. Vấn đề này càng cần thiết khi gia đình có trẻ em hay người lớn tuổi.

Bạn cũng nên kiểm tra chất lượng thang máy của tòa chung cư định mua xem hoạt động, vận hành trơn tru và an toàn hay không. Ngoài ra, người mua nên đi vào hệ thống thang bộ để xem xét có vấn đề gì bất thường do đây là nơi để có thể thoát ra khi bị cháy nổ.

4. Xem xét có xây vượt tầng hay không?

Có những chủ đầu tư sẽ cố tình xây vượt số tầng so với cấp phép của cơ quan chức năng. Thông thường sai phạm này sẽ xảy ra ở tầng trên cùng. Nếu quyết định mua tầng trên cùng thì cần xem xét cả tòa nhà có xây vượt tầng không để tránh các rắc rối về sau. Bạn nên đi lên tầng định mua và xem các giấy tờ pháp lý liên quan.

5. Xem view của căn hộ

Mua nhà ở các tầng cao có những lợi thế như view đẹp, ánh sáng và đón gió tốt hơn

Nếu bạn quan trọng view thì mua những căn hộ ở tầng cao là lựa chọn hợp lý. Với những chung cư gần biển hoặc các khu vực có phong cảnh đẹp, view là yếu tố quan trọng và chọn các tầng cao là điều nên làm.

6.Mạng di động, kết nối Internet

Hiện nay, ở các thành phố lớn có các tòa tháp chung cư cao tầng lên đến 40-50 tầng. Nếu mua nhà ở các tầng cao, bạn cần phải xem xét chất lượng sóng động có ổn định hay không bằng cách thử truy cập Internet trên di động hoặc gọi điện, nhắn tin cho người khác. Trước đây có nhiều tòa chung cư chất lượng sóng di động yếu do xung quanh có quá nhiều tòa nhà khác.

Nhằm có thể có được kết nối Internet chất lượng cao, tốc độ tốt đừng quên kiểm tra xem nhà mạng nào đang cung cấp đường truyền và tốc độ thực tế.

7. Ánh sáng và thông gió

Mua nhà ở các tầng cao có những lợi thế như view đẹp, ánh sáng và đón gió tốt hơn, ít chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn từ tiếng ồn như các căn ở tầng thấp. Các tầng cao hơn thường không bị muỗi hay chuột gây phiền nhiễu.

8. Tiền cho thuê

Trong trường hợp mua nhà để đầu tư nên chọn tầng thấp vì được nhiều người tìm thuê hơn. Người mua nên xem xét giá cho thuê bất động sản đang ở mức bao nhiêu và có thể kiếm được gì nếu mua bất động sản đó. Tuy nhiên, cũng tùy khu vực, có nơi người thuê thích chọn tầng cao nên cần nắm được đặc điểm này để có lựa chọn đúng.

Kim Ngân (Theo India Times)