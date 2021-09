Nhiều người chọn giải pháp xây nhà trọn gói, tức giao khoán từ A đến Z cho nhà thầu. Cách này tuy nhàn nhưng cũng có thể phát sinh chuyện không như ý khiến chủ nhà vừa mất tiền, vừa rước bực.

Chọn nhà thầu

Lựa chọn xây nhà trọn gói là bạn đã giao phó cả ngôi nhà cho nhà thầu. Chính vì thế, lựa chọn nhà thầu sẽ là khâu quan trọng nhất, cần tiến hành kỹ lưỡng nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ngôi nhà của bạn.

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị nhận thi công trọn gói. Có những nhà thầu uy tín, làm việc có trách nhiệm nhưng cũng có không ít nhà thầu không đủ nguồn lực vẫn nhận công trình. Nếu bạn lựa chọn nhà thầu tốt, chất lượng ngôi nhà sẽ đúng với yêu cầu của bạn, thậm chí vượt mong đợi. Ngược lại, nếu lựa chọn sai nhà thầu, tiến độ thi công có thể bị kéo dài, chất lượng ngôi nhà không tốt, bị nghiêng, lún, nứt, xuống cấp nhanh.

Lựa chọn nhà thầu là khâu quan trọng nhất nếu thuê thi công trọn gói (Ảnh minh hoạ)

Để tìm kiếm nhà thầu uy tín, bạn nên tham khảo từ bạn bè, người thân hoặc nhờ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tư vấn và giới thiệu. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng. Càng nhiều sự tham khảo, bạn sẽ càng có cơ hội so sánh, đưa ra được lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất dành cho nhu cầu của mình.

Bạn có thể đi thăm quan các công trình gần nhất mà các nhà thầu đã thi công để nắm bắt chất lượng sản phẩm của họ, đưa ra được nhận định thực tế và chính xác.

So sánh giá thầu

Sau khi đã “ngắm” được vài ba nhà thầu, bạn có thể liên hệ họ xin bản báo giá. Việc so sánh báo giá của các nhà thầu là một việc quan trọng, ảnh hưởng đến ngân sách xây nhà. Song cần nhớ, sự so sánh phải tiến hành trên cùng chất lượng, ví dụ không thể so sánh giá của một căn nhà sử dụng vật liệu cao cấp và giá của một căn nhà dùng vật liệu trung bình được.

Nên so sánh báo giá của các đơn vị thi công (Ảnh minh hoạ)

Bạn cũng cần quan tâm tới cách tính như thế nào và kết quả cuối cùng là bao nhiêu tiền, có phát sinh thêm hay không. Bởi có nhiều đơn vị dùng thủ thuật nên báo giá rất thấp nhưng tổng kết lại cả nhà thì mức giá lại rất cao.

Ký hợp đồng

Khi đã thống nhất được phương án, hai bên sẽ phải ký kết hợp đồng rõ ràng. Trong hợp đồng, có những điều khoản cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên, nêu rõ các yêu cầu về vật liệu, quá trình, tiến độ thi công,…

Hợp đồng này có tác dụng ràng buộc các bên phải thực hiện đúng cam kết, nó cũng là cơ sở hợp pháp để chấm dứt việc hợp tác nếu một bên vi phạm. Vì thế, bạn nên đọc hết hợp đồng và hiểu từng phần một. Nếu không rành rẽ về việc xây dựng, bạn có thể nhờ người quen có kinh nghiệm giúp đỡ, tư vấn.

Trong hợp đồng, nên chú ý đến chính sách bảo hành. Đa số các công trình thi công nhà ở trọn gói có thời gian bảo hành 12 tháng tổng thể, bảo hành 5 năm cho phần kết cấu và bảo hành 2 năm cho thấm dột.

Theo dõi, giám sát nhà thầu

Quá trình xây nhà được nhà thầu thực hiện từ A đến Z, thế nhưng, bạn cũng nên theo dõi sát sao việc thực hiện của nhà thầu.

Nên giám sát hoặc thuê người giám sát quá trình thi công (Ảnh minh hoạ)

Quy cách vật tư rất quan trọng, là vấn đề quyết định tới giá thành xây nhà trọn gói. Vật tư càng cao cấp thì giá xây dựng sẽ càng cao. Sẽ có trường hợp nhà thầu “ăn bớt” bằng cách thay đổi vật liệu, dùng loại rẻ thay cho loại đắt. Ví dụ nếu toàn bộ cửa bằng gỗ lim thì giá sẽ phải cao hơn cửa bằng gỗ thông, gỗ xoan. Do vậy, bạn nên dành thời gian kiểm tra vật liệu đầu vào, vật liệu thi công, nếu vật tư không đạt phải yêu cầu dừng thi công.

Nếu bạn không có thời gian giám sát, những nhà thầu không có trách nhiệm có thể sẽ cắt bớt các công đoạn xây dựng, thay thế nguyên vật liệu… Với hợp đồng thi công nhà ở trọn gói, chủ thầu sẽ có người giám sát riêng. Nhưng để đảm bảo hơn, bạn có thể thuê một người giám sát có chuyên môn, giàu kinh nghiệm làm việc độc lập. Người giám sát sẽ kiểm tra tiến độ làm việc, chất lượng công trình để nắm được những sai sót của nhà thầu, giúp bạn hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo chất lượng thi công nhà ở.

Nghiệm thu công trình

Sau khi đã hoàn tất quá trình xây nhà và hoàn thiện ngôi nhà, nhà thầu sẽ bàn giao nhà cho bạn. Bạn hãy nghiệm thu xem có đúng với yêu cầu của mình hay không.

Để có biên bản nghiệm thu chặt chẽ, ngoài việc làm đúng giấy phép xây dựng, trong lúc thực hiện, thường có nhật ký thi công để theo dõi tiến độ và chất lượng công trình. Từ khi làm nền móng, xây phần thô, phần hoàn thiện cho đến theo dõi hệ thống cấp thoát nước và chạy đường điện đều phải được thể hiện trong nhật ký. Đây là cơ sở để các bên xác nhận vào “Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng”.

Trong quá trình thực hiện việc nghiệm thu, nếu phát hiện ra bất cứ hạng mục nào kém chất lượng thì lỗi sẽ quy về nhà thầu. Nhà thầu sẽ phải khắc phục hậu quả do họ gây ra cũng như chịu tất cả những chi phí khắc phục.

Thanh Thu (Tổng hợp)