Khu bếp chia làm hai phần, 1 bên nấu và sơ chế, 1 bên đặt thiết bị bếp như nồi cơm, lò nướng, máy đun nước... Hệ tủ bếp là gỗ MDF cốt xanh phun chống ẩm. Mặt đá bếp nhóm C của thương hiệu trong nước với giá 7,1tr/md, đảm bảo tính thẩm mỹ nhìn sang, lau chùi dễ và không bị ố vàng. Phần gạch thẻ ốp tường chi phí rẻ nhưng chị Giang cho biết, công đoạn vệ sinh sẽ vất vả hơn so với sử dụng gạch to.