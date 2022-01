Những phụ kiện trang trí đón Tết là vật không thể thiếu cho mỗi gia đình trước thềm năm mới.

Trang trí, sửa soạn nhà đẹp đón Tết để cầu mong đón năm mới thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông cho cả gia đình. Công việc này thường được chuẩn bị trước Tết vài ngày hoặc vài tuần.

Tuy nhiên, trang trí nhà cửa thế nào, sử dụng vật dụng gì cho hợp phong thủy, không phải ai cũng lưu tâm và để ý đến.

Trang trí nhà đón Tết cho cả năm sung túc.

Dưới đây là một số tư vấn về vật dụng trang trí Tết, mang đến sinh khí tốt lành và may mắn cho gia chủ.

Cây xanh, hoa tươi

Hoa tươi và cây xanh là đồ vật không thể thiếu được trong các ngày Tết Nguyên đán, làm cho ngôi nhà của bạn thêm rực rỡ và ngập tràn sắc xuân.

Cây và hoa tươi là vật dụng thanh lọc không khí, đón năm mới may mắn.

Mỗi loài hoa, loài cây đều mang một ý nghĩa đặc biệt, đem đến vận may cho gia chủ. Bên cạnh hoa mai, hoa đào, cây quất… bạn có thể lựa chọn loại hoa mang ý nghĩa tài lộc và may mắn như hoa đồng tiền, hướng dương, kim tiền…

Đèn lồng, phụ kiện treo may mắn

Trong dịp Tết, mọi người đều cầu mong gia đình mình gặp được nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Vì vậy, những phụ kiện treo may mắn được rất nhiều người quan tâm và chọn mua vì màu sắc đỏ, vàng của chúng tượng trưng cho sự may mắn, cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng.

Đèn lồng đỏ cầu chúc một năm mới an khang.

Bạn có thể sử dụng các loại đèn lồng, phụ kiện trang trí như giấy dán, câu đối... để trang trí tết cho ngôi nhà hoặc những túi tiền vàng, thỏi vàng, bao lì xì…để treo lên những cành mai, cành đào.

Đặc biệt, để ngôi nhà có được nét đặc trưng của Tết truyền thống, bạn có thể treo một chùm pháo đỏ giả trước cửa, mang lại không khí nhộn nhịp, vui tươi.

Câu đối đỏ là vật dụng trang trí Tết rất quen thuộc, đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam. Câu đối thường mang những ý nghĩa về việc cầu chúc cho một năm mới “thuận buồm xuôi gió”, “an khang thịnh vượng”. Câu đối đỏ thường được treo 2 bên cửa nhà, hoặc 2 bên bàn thờ gia tiên làm cho không khí Tết tràn ngập khắp căn phòng.

Thảm trải sàn, thảm chùi chân

Nhiều người nghĩ thảm trải sàn là vật dụng không quan trọng, nên tùy tiện cho loại nào cũng được. Tuy nhiên, thảm trải sàn cũng là một yếu tố làm nên điểm nhấn cho ngôi nhà và thể hiện sự chỉn chu, tỉ mỉ của gia chủ.

Phòng khách đẹp hơn nhờ thảm trải sàn.

Trong dịp năm mới, thảm trải sàn cũng nên được thay mới với màu sắc phù hợp với không gian và dịp Tết, để mang lại tiền tài, may mắn trong năm sau.

Với thảm chùi chân đặt ở cửa ra vào nhằm hút khí độc, bụi bặm, xui xẻo, đón cái mới, tài lộc vào nhà. Vì vậy, gia chủ nên thay thảm mới, đặc biệt là dịp năm mới.

Gốm, sứ

Gốm sứ là vật dụng trang trí quen thuộc hàng ngày, đặc biệt trong dịp Tết, nó mang lại nét đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại cho ngôi nhà.

Gốm sứ họa tiết hoa mai, hoa đào là vật trang trí hợp phong thủy cho Tết.

Bộ bình hoa gốm sứ mang chủ đề ngày Tết đặt ở tủ kệ tivi, trên bàn hay tủ trưng bày là một ý tưởng trang trí độc đáo, thể hiện sự tinh tế của chủ nhà và tạo trang nhã, sang trọng cho căn phòng, thu hút sự chú ý của khách đến chơi nhà.

Năm nay là Tết Nhâm Dần, ngoài các vật dụng bình hoa, bạn có thể mua tượng hổ hoặc đĩa gốm in hình hổ cũng là gợi ý hay.

Ban thờ, mâm ngũ quả

Một việc hết sức quan trọng đó là trang trí, vệ sinh khu vực bàn thờ gia tiên trước Tết để bày tỏ lòng tôn kính đối với nguồn cội. Sau đó bày mâm lễ cúng gồm những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, mứt tết, đặc biệt là mâm ngũ quả và những loại hoa tươi.

Mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong dịp Tết vì các màu sắc và tên quả trong mâm ngũ quả đều mang một ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho những mong ước của gia chủ vào năm mới. Năm loại quả trên mâm ngũ quả biểu tượng cho ngũ hành với ý nghĩa mong cho mọi việc được hanh thông và có thật nhiều may mắn.

Tranh treo tường

Để ngôi nhà thêm xinh xắn khi Tết đến, bạn nên chọn mua một vài bức tranh hay bộ tranh treo tường. Những bức tranh bạn có thể treo ở phòng khách, phòng thờ của gia đình.

Tranh tứ quý

Gợi ý cho bạn về cách chọn tranh trang trí nhà đón Tết phù hợp như bộ tranh tứ quý Tùng - Cúc – Trúc - Mai, tranh chữ Phúc - Lộc - Thọ, Tranh Hoa Mai, Hoa Đào… các chất liệu tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh sơn mài…

Quỳnh Nga