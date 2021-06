Nhiều người tin rằng chồng cú vợ tiên là mối tình chân dài - đại gia nhưng sự thật có phải như vậy hay không?

Mới đây, cặp đôi "chồng cú vợ tiên" nổi đình đám một thời lại gây chú ý trên mạng xã hội khi họ chia sẻ những bức hình đầu tiên về đứa con đầu lòng, minh chứng cho tình yêu đích thực của họ. Anh Karna Radheya và cô Polly Alexandria Robinson đã kết hôn vào tháng 12/2018 trước những lời bàn tán, dị nghị của người đời vì ngoại hình quá chênh lệch của họ.

Sau gần 3 năm kết hôn, cặp đôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu của họ là hoàn toàn chân thực. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho hay, thực chất anh Karna là một "đại gia ngầm", sở hữu gia thế khủng cùng khối tài sản đồ sộ. Đây chính là lý do giúp anh "cưa đổ" được người vợ đẹp như tiên nữ giáng trần.

Anh chồng dính tin đồn là một "đại gia ngầm".

Vậy thực hư tin đồn này là thế nào?

Theo truyền thông Indonesia, anh Karna ngoài là một hướng dẫn viên du lịch, huấn luyện viên lướt sóng, anh còn là ông chủ một nhà hàng ăn uống ở Seminyak, Bali. Tất cả đều do người đàn ông tự lực cánh sinh gây dựng nên, hoàn toàn không có chuyện anh có gia thế khủng.

Nhà hàng nhỏ nhắn của anh Karna có tên là Luku Kitchen, khai trương vào tháng 11/2017, tọa lạc trong một khu du lịch sầm uất. Nhà hàng của anh Karna được đánh giá là vô cùng độc đáo, thực đơn ở đây chủ yếu là các loại bánh mỳ kẹp thịt với nhiều hương vị khác nhau, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho du khách.

Hầu hết những món ăn trong thực đơn đều có tên độc lạ và được lấy cảm hứng từ một số địa danh cũng như nền văn hóa đặc trưng ở Bali. Nhà hàng của anh Karna nhận được đánh giá cao từ thực khách nước ngoài với giá cả phải chăng và các món ăn đều ngon miệng, trang trí bắt mắt, vô cùng hấp dẫn.

Những bức ảnh được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, "ông chủ" Karna giản dị, trực tiếp phục vụ các thực khách với nụ cười luôn nở trên môi. Trên tài khoản Instagram của mình, cô Polly từng chia sẻ rằng anh Karna là một người đàn ông thông minh, chăm chỉ và khiêm tốn, luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái. Đó chính là lý do khiến cô hoàn toàn bị anh chinh phục.

Những món ăn của nhà hàng anh Karna rất được lòng du khách nước ngoài.

Anh Karna tự mình phục vụ các thực khách nước ngoài.

Nhiều người nói anh Karna may mắn khi lấy được cô vợ xinh đẹp nhưng rõ ràng người chồng cũng sở hữu nhiều điểm đáng quý và công bằng mà nói, cả hai đều may mắn khi tìm thấy nhau. Ngoài việc kinh doanh, anh Karna cũng lập ra kênh Youtube riêng mang tên "Once In A Lifetime" thực hiện nhiều nội dung đa dạng, xoay quanh cuộc sống thường ngày.

Mới đây anh còn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh cho người bản địa trên kênh Youtube và nhận được nhiều sự ủng hộ. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại cặp đôi vẫn chưa công khai hình ảnh cận mặt đứa con đầu lòng của họ.

Theo Gia đình & Xã hội