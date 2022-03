Năm 2021, khi đang cõng vợ bị liệt lên núi Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), anh Trương không may bị trượt chân ngã. Cú trượt ngã cộng thêm căn bệnh thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng khiến anh Trương phải dừng lại hành trình của mình.

Đối với nhiều người, chấn thương có thể chỉ là việc trì hoãn tạm thời nhưng với vợ chồng anh Trương nó giống như sự kết thúc cho hành trình leo núi vì tình yêu suốt một thập kỷ.

“Có thể hơi mê tín nhưng tôi nghĩ cú ngã chính là dấu hiệu ngọn núi “nhắc” tôi đừng lên nữa. Nên chuyến leo núi Thái Sơn hàng năm của chúng tôi đã phải dừng lại", anh Trương chia sẻ.

Đối với vợ chồng anh Trương, việc leo núi Thái Sơn tượng trưng cho tình yêu của cả hai. Điều đó đã giúp anh chị vượt qua tất cả, từ việc gia đình cản trở tình yêu đến cú ngã định mệnh khiến vợ anh bị liệt 13 năm trước.

Mùa xuân năm 2009 chính là thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của vợ chồng anh Trương. Gia đình vợ anh không đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh Trương vốn có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị liệt nhà lại đông con. Nhà vợ anh coi đó là gánh nặng, sợ con gái khổ nên không chấp nhận. Vì vậy cặp đôi quyết định bỏ trốn.

Theo kế hoạch, chị sẽ lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhưng, khi đang leo tường để gặp anh thì chị bị trượt chân ngã. Cú ngã khiến chị bị thương ở cột sống và liệt nửa người.

Người yêu gặp nạn, anh Trương đã phải lo chạy vạy chi phí khắp nơi để chữa trị. Anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm, vay mượn người thân và làm nhiều công việc vất vả với hi vọng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Cuối năm 2013, hai người quyết định kết hôn, con trai đầu lòng ra đời sau đó một thời gian.

Sự có mặt của cậu con trai nhỏ khiến anh chị được tiếp thêm sức mạnh, lạc quan và tin yêu vào cuộc sống. Họ chuyển đến một phố nhỏ ở Sơn Đông, mở cửa hàng buôn bán thực phẩm.

Năm 2018, đứa con thứ hai chào đời là một bé gái. Niềm vui nhân đôi khiến anh Trương càng thêm tin yêu vào cuộc sống. “Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi không cảm thấy cay đắng nữa. Tôi thật sự hạnh phúc khi có con trai, con gái gọi là bố mỗi ngày”, anh Trương chia sẻ.

Khi sức khỏe của chị dần cải thiện, cả hai đã nghĩ đến việc leo núi Thái Sơn, thực hiện lời hứa sẽ "đưa vợ đi đến bất cứ nơi nào cô ấy thích". Vợ anh đã từng ao ước được lên núi Thái Sơn ngắm mình binh.

Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nhất tỉnh Sơn Đông và là di sản thế giới được UNESCO công nhận vì có kiến trúc tuyệt đẹp.

Tháng 2/2017, anh Trương buộc vợ trên lưng, bắt đầu hành trình leo núi Thái Sơn.

Người bình thường sẽ mất khoảng 5-6 tiếng để lên núi nhưng vợ chồng anh phải mất 12 giờ đồng hồ. Hành trình dài suốt đêm mệt nhọc cuối cùng cũng giúp anh chị kịp ngắm bình minh.

“Khoảnh khắc mặt trời len lỏi trong đám mây từng chút một thật đẹp và cảm động”, anh Trương nhớ lại.

Họ tiếp tục hành trình leo núi của mình trong nhiều năm tiếp theo. Hình ảnh người chồng cõng vợ trên lưng leo núi đã trở thành biểu tượng tình yêu của anh chị và được nhiều người biết đến.

Nhưng năm 2021, khi đang leo núi, anh Trương không may bị trượt chân ngã và phải phẫu thuật ở lưng. Dù anh không biết khi nào mình sẽ trở lại leo núi nhưng anh luôn tự hào vì đã giữ đúng lời hứa với vợ.

Tú Linh (Theo SCMP)

Sau khi vợ cũ kết hôn, anh Hòa hỏi 3 con "Có đồng ý cho ba có bạn gái không?". Cả 3 đều nói "Ok ba, no problem" (Ok ba, không vấn đề gì).