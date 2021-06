Vợ cũ không nói gì, cô giơ tay tát thẳng vào mặt Hoàng khiến anh bàng hoàng. Cô tức giận nói: “Bây giờ tôi đã ly hôn, anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?”.

Hoàng gặp vợ cũ khi còn học đại học, họ yêu nhau suốt 4 năm rồi kết hôn sau khi ra trường. Thế nhưng chỉ sau vài năm kết hôn, Hoàng đệ đơn ly hôn vì cảm thấy không còn tình cảm với vợ nữa, anh không thích cuộc sống vợ chồng bình thường và tẻ nhạt này.

Ngày nhận giấy ly hôn, người vợ khóc suốt khi bước vào cửa tòa án, Hoàng nhìn cũng xót nhưng sốt ruột nhiều hơn. Ra khỏi tòa, vợ cũ gục xuống và khóc, trong khi Hoàng cảm thấy rất thoải mái và lái xe đi trước.

Ly hôn xong, Hoàng như được giải thoát, anh vui lắm. Ngay tối hôm đó, anh rủ người bạn đi chơi đến tận nửa đêm để ăn mừng sự độc thân của mình. Sau khi uống rượu, Hoàng trở về nhà, vợ cũ không còn sống ở đây khiến anh rất vui.

Trước đây, mỗi lần đi chơi về muộn, Hoàng đều bị vợ gọi điện nhắc nhở. Có những khi anh đang chuyện trò vui vẻ với anh trai của mình nhưng vợ giục giã quá nên anh đành phải về sớm, trong lòng rất bực bội. Hoàng nghĩ, thật tuyệt vì từ bây giờ trở đi anh đã có thể thoải mái về muộn mỗi ngày nếu thích.

Sau khi ly hôn vài tháng, Hoàng hầu như chỉ dành thời gian rảnh rỗi cho những buổi nhậu nhẹt với bạn bè. Đôi khi, một người bạn bị vợ giục về nhà, Hoàng liền giễu cợt, thậm chí bảo người bạn đó nên như mình. Cứ thế, Hoàng béo lên, ăn nói hoạt bát sôi nổi hơn, suy nghĩ rất vô tư nhưng không ít người lại cho rằng anh ngốc nghếch, thật dại dột khi coi vợ con là gánh nặng hay phiền phức.

Một ngày nọ, khi Hoàng trên đường về nhà, anh tình cờ thấy vợ cũ của mình đang rất thân thiết với một người đàn ông lạ, và người đàn ông đó đã giúp cô xách đồ. Tự dưng Hoàng nhận thấy cảm xúc của mình rất lạ, anh không thích cảnh đó. Anh lập tức xuống xe, chạy tới nắm tay vợ cũ: “Hóa ra cô muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi đúng không? Ly hôn chưa được bao lâu mà đã có tình mới rồi”.

Vợ cũ không nói gì, cô giơ tay tát thẳng vào mặt Hoàng khiến anh bàng hoàng. Cô tức giận nói: “Bây giờ tôi đã ly hôn, anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?”. Nói xong, cô nắm tay người đàn ông bên cạnh, bước đi thật nhanh, coi Hoàng như một thứ đáng khinh bỉ.

Hoàng ngơ ngác quay lại xe, quả nhiên anh đã ly hôn, anh có quyền gì để chất vấn cô? Tuy nhiên, Hoàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, trước đây rõ ràng cô ấy là của anh, nhưng bây giờ cô ấy đã thuộc về người khác.

Sau khi biết vợ cũ có quan hệ mới, Hoàng nghĩ rằng anh không thể thua cô ấy nên cũng đã nhanh chóng tìm một cô bạn gái mới nhỏ tuổi hơn mình, nhưng qua lại được vài tháng thì cô gái đó bỏ anh đi. Hóa ra Hoàng luôn nghĩ về vợ cũ, thậm chí sau khi bắt đầu mối quan hệ mới, anh ấy cũng không thể toàn tâm toàn ý cho chuyện đó. Anh cho rằng chỉ cần tìm được bạn gái, vợ cũ nhìn thấy sẽ ghen, cho đáng mặt vì tội dám có tình mới trước anh.

Thế nhưng, khi sống cùng bạn gái, Hoàng lại thường lấy vợ cũ ra để so sánh. Chẳng hạn, khi bạn gái mới nấu cho anh ăn, anh nói rằng nó không ngon như vợ cũ của anh đã làm trước đó. Nghe vậy, bạn gái của Hoàng ngay lập tức không hài lòng, cô ấy bỏ đi và mọi thứ lại biến mất như chưa từng xảy ra.

Sau này khi tâm sự với một người bạn, Hoàng thú nhận: “Tôi đã không biết trân trọng những gì mình đang có khi sống với vợ cũ, đến khi mất đi rồi tôi lại nhớ đến sự tốt đẹp của cô ấy. Người ta nói rằng cách nhanh nhất để quên đi mối quan hệ cuối cùng là bắt đầu một mối quan hệ mới. Không ngờ, sau khi cặp kè với những người phụ nữ khác, tôi lại càng nhớ vợ cũ hơn, thậm chí không thể không so sánh vợ cũ của tôi với người hiện tại”.

“Kết quả như vậy đều là do bản thân tôi tự chuốc lấy, trước đây tôi rất chán ghét vợ vì nghĩ rằng mình không có tự do. Nhưng ly hôn rồi, giờ tôi lại nhớ vợ cũ rất nhiều, nhớ cách vợ nấu nướng, nhớ những cuộc điện thoại vợ giục về…”.

Tuy nhiên, chia tay đồng nghĩa với chấm dứt mối quan hệ, Hoàng đã từng dùng “dao” rạch nát trái tim vợ cũ. Khi cô ấy cầu xin Hoàng đừng ly hôn, anh đã nổi khùng lên mà khước từ, vậy lý do gì để cô ấy đồng ý khi anh muốn quay lại? Nếu bạn có can đảm để chia tay nhưng bạn không có can đảm để nhận hậu quả, đó không phải là điều hèn nhát sao?

Có thể nói, mọi mối quan hệ đều không hề dễ dàng để duy trì, nếu bạn muốn tự do thì ngay từ đầu bạn không nên lấy người phụ nữ ấy, còn khi lấy rồi thì chớ có phụ lòng người phụ nữ của mình.

Qua bài viết này, mong rằng những ai có ý định kết hôn hay ly hôn hãy tỉnh táo trở lại để suy xét thật kỹ trước khi quyết định. Trong giai đoạn hôn nhân sẽ có rất nhiều vấn đề, để duy trì một cuộc hôn nhân lại càng khó hơn, hãy tìm cách thỏa hiệp và giải quyết, đừng vội vàng nói lời chia tay.

Đàn ông hãy biết trân trọng người vợ đầu gối tay ấp của mình vì đó là người duy nhất không có quan hệ huyết thống với bạn, nhưng sẵn sàng đặt bạn trong trái tim của cô ấy, toàn tâm toàn ý chăm lo cho bạn.

Sẽ không ai làm điều này nữa, không ai chịu sinh con, nuôi con, làm việc nhà cho bạn, ngoại trừ vợ bạn. Những người lấy được vợ là những người may mắn nhất trên đời!

*Tên nhân vật trong bài đã thay đổi

Khánh Vân(Theo Sohu)