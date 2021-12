Muốn gặp con, mẹ đẻ của V.A phải liên hệ với nhân tình của chồng là cô Trang. Tuy nhiên gần đây, Trang liên tiếp lấy lý do dịch bệnh, ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau.

“Dì ghẻ” thích nói đạo lý, sống sang chảnh trên mạng xã hội

Vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị “dì ghẻ” bạo hành đang khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người tò mò về “thân thế” của kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho bé gái 8 tuổi.

Ngay lập tức, người dùng mạng đã tìm ra tài khoản Facebook cá nhân được cho là của cô “hot girl dì ghẻ” Võ Nguyễn Quỳnh Trang 26 tuổi.

Ở ngay phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân, Trang để dòng chữ tiếng Anh đầy triết lý: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" (tạm dịch: Tôi không muốn xây dựng hình ảnh của một tiên nữ, hoàn hảo, tôi chỉ muốn là chính mình).

Không chỉ vậy, trên trang cá nhân của mình, Trang đăng rất nhiều hình ảnh ăn mặc sexy, đẳng cấp, check-in ở những nơi sang chảnh. Cô luôn thể hiện mình là người hiểu đạo lý, ăn nói bóng bẩy, hoa mỹ.

Ở ngay phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân, Trang để dòng chữ tiếng Anh đầy triết lý

Nhưng đoạn trích dẫn đầy triết lý và những hình ảnh “sống ảo” này lại hoàn toàn ngược với hành động mà cô “hot girl dì ghẻ” gây ra cho con người tình.

Trang thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi chơi, đi làm sang chảnh

Các bài đăng của Trang nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích và những “icon” phẫn nộ của người dùng mạng.

Lời khai rùng mình

Ngày 28/12, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi “Hành hạ trẻ em”.

Trang thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với ông T. (SN 1985) khi ông này có vợ con. Chưa đầy 1 tháng sau ly hôn, ông T. và Trang dọn đến cùng sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp Saigon Pearl (ở phường 22, quận Bình Thạnh). Cháu V.A (8 tuổi) là con riêng của anh T. và vợ cũ cũng sống chung.

Trang thừa nhận hành vi đánh đập bé gái 8 tuổi

Đã hơn 1 năm người mẹ đẻ không được gặp con gái của mình. Muốn gặp con, mẹ đẻ của cháu V.A phải liên hệ với nhân tình của chồng là cô Trang. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trang liên tiếp lấy lý do dịch bệnh, ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau.

Suốt quá trình chung sống, Trang nhiều lần đánh đập cháu V.A. Những người hàng xóm cho hay, việc Trang bạo hành cháu bé đã diễn ra nhiều ngày thậm chí cả năm. Cho tới ngày 22/12, tình hình của cháu V.A nguy kịch, dù được đưa vào viện nhưng đã không thể qua khỏi.

Khai nhận với cơ quan công an, đối tượng Trang thừa nhận hành vi bạo hành bé gái 8 tuổi, con của người tình. Trang mua roi mây về để thường duyên “dạy dỗ” bé. Sau khi roi mây hỏng, Trang dùng cây gậy to, dài để đánh.

Trang khai nhận đã dùng chiếc gậy gỗ to dài để đánh đập bé V.A

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tang chứng, vật chứng như cây chổi lau nhà có dính tóc của cháu V.A.

Trong căn hộ cao cấp, nơi mà lẽ ra những đứa trẻ phải được sống đủ đầy không chỉ về vật chất mà còn cả về tình cảm và sự giáo dục thì lại xảy ra việc đáng tiếc. Còn non dại đã bị chia lìa khỏi em trai và mẹ đẻ, V.A đón nhận một người lạ rồi gọi bằng tiếng “mẹ”. Trong lòng dù buồn nhưng có lẽ em luôn hi vọng người mẹ mới và cha của mình có thể mang đến cho em một mái nhà, khiến em bớt cô đơn.

Thế nhưng… tất cả chỉ là một giấc mơ. Em đã nằm xuống và cô đơn ngay cả khi ra đi vì không có lấy một người đứng về phía em ở bên cạnh.

Nỗi đau còn đó, người thân thương yêu em sẽ không thể nào nguôi ngoai. Những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng. Nhưng tất cả cũng không thể mang em trở lại thế giới này. Chỉ hi vọng sự ra đi của em sẽ thức tỉnh những bậc làm cha làm mẹ, hãy quan tâm tới con cái của mình hơn.

Đừng bao giờ nghĩ mang đến cho con một người mẹ mới là con sẽ có một gia đình mới. Cái gọi là gia đình thực sự chính là em có được tình yêu thương chân thành từ những người dành cả trái tim để đối đãi với em.

T.Thanh

‘Sự im lặng đáng sợ’ khiến bé gái 8 tuổi bị bạo hành tới tử vong "Chúng ta đừng làm qua loa mà phải làm quyết liệt, đến cùng, đến khi có người can thiệp, bảo vệ trẻ thì thôi”, bác sĩ Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em nhấn mạnh.